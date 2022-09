NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy s’est rendu mercredi dans la ville récemment libérée d’Izium, dans la région de Kharkiv, dans le nord de l’Ukraine, après le retrait des forces russes de la région à la fin de la semaine dernière.

“Avant, quand nous levions les yeux, nous recherchions toujours le ciel bleu, le soleil. Et aujourd’hui, nous, et en particulier les habitants des territoires temporairement occupés, levons les yeux, ne cherchons qu’une seule chose : le drapeau de notre État”, Zelenskyy lors d’une cérémonie de lever du drapeau. “Cela signifie que les héros sont là. Cela signifie que l’ennemi est parti, il s’est enfui.”

LES SOLDATS UKRAINIENS PEUVENT VERS SIEVIERODONETSK DANS UNE CONTRE-OFFENSIVE MAJEURE

Les forces ukrainiennes ont regagné de vastes étendues de territoire à Kharkiv après que Kyiv a lancé une contre-offensive majeure au début du mois.

Les responsables occidentaux de la défense ont déclaré que l’Ukraine gagnait du terrain et avait forcé certaines forces russes à traverser leur propre frontière.

Mais alors que Zelenskyy défendait les succès remportés par l’Ukraine, il a également noté la dévastation laissée par la Russie après une occupation de six mois.

Des images publiées après le retrait de la Russie montrent des bâtiments noircis et détruits par les bombardements, des animaux errant dans les rues et, selon les responsables, des signes de torture parmi les morts.

“La vue est très choquante mais elle ne me choque pas”, a déclaré Zelenskyy aux journalistes, “parce que nous avons commencé à voir les mêmes images de Bucha, des premiers territoires désoccupés… donc les mêmes bâtiments détruits, des gens tués.”

Les commentaires du président ukrainien faisaient référence au village de Bucha, une banlieue de Kyiv, où des corps ont été retrouvés dans les rues, des fosses communes ont été découvertes et plusieurs rapports de torture ont été signalés après que la Russie a retiré ses forces en mars.

LES TROUPES RUSSES SE RETIRENT ALORS QUE LES SOLDATS UKRAINIENS REPRENNENT DES ZONES CLÉS À KHARKIV

“Nous avons une image terrible de ce que les occupants ont fait, en particulier dans la région de Kharkiv. Des villes telles que Balakliia, Izium se trouvent dans la même rangée que Bucha, Borodyanka, Irpin”, a déclaré le procureur général Andriy Kostin.

Le chef du bureau du procureur de Kharkiv, Oleksandr Filchakov, a déclaré que les enquêteurs examinaient des informations faisant état de civils tués et enterrés par des soldats russes dans la ville de Balakliia – une autre ville qui a été reprise par les forces ukrainiennes dans la région de Kharkiv.

Des corps civils ont également été retrouvés dans les villes de Hrakove et de Zaliznyche.

Des responsables ukrainiens ont déclaré mercredi que de nombreuses enquêtes avaient été ouvertes sur des accusations de violations des droits de l’homme.

Zelenskyy a remercié ses troupes pour leurs efforts dans la guerre acharnée contre la Russie et dans la reprise de plusieurs villes ukrainiennes stratégiquement importantes.

“Les derniers mois ont été extrêmement difficiles pour vous. Par conséquent, je vous demande beaucoup [to] prenez soin de vous, car vous êtes la chose la plus précieuse que nous ayons », a-t-il déclaré. « Il est possible d’occuper temporairement les territoires de notre État.

“Mais il est définitivement impossible d’occuper notre peuple, le peuple ukrainien”, a-t-il ajouté.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.