Guerre Ukraine-Russie: Zelenskyy dit qu’il ne peut pas utiliser “des mots au lieu d’armes” alors que les chefs de la défense échouent sur l’accord sur les chars

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a prononcé vendredi un discours passionné devant 50 des plus hauts responsables mondiaux de la défense et les a avertis qu’il ne pouvait pas utiliser “des mots au lieu d’armes” car ils n’ont pas réussi à obtenir un accord sur l’envoi de chars de fabrication allemande à Kyiv.

“La terreur ne permet pas la discussion”, a déclaré Zelenskyy. “La terreur, qui brûle ville après ville, devient insolente quand elle sent que les défenseurs de la liberté sont à court d’armes contre elle.”

“Nous pouvons tous utiliser des milliers de mots dans les discussions, mais je ne peux pas mettre des mots à la place des armes qui sont nécessaires contre l’artillerie russe”, a-t-il ajouté.

LES ÉTATS-UNIS CONSEILLENT À L’UKRAINE DE SUSPENDRE UNE OFFENSIVE MAJEURE JUSQU’À LA DERNIÈRE EXPÉDITION D’ARMES : RAPPORT

Malgré l’adresse de Zelenskyy à ses principaux partenaires à la base aérienne allemande de Ramstein, le Groupe de contact pour la défense de l’Ukraine n’a pas réussi à obtenir un accord pour envoyer des chars à Kyiv alors que la bataille fait rage dans l’est de l’Ukraine.

Le hold-up découle en grande partie du refus de Berlin d’envoyer ses chars Leopard II ou de permettre à l’un des 15 pays partenaires qui possèdent les chars, comme la Pologne, d’envoyer les chars de fabrication allemande à partir de leurs propres stocks.

Berlin a suscité l’exaspération internationale cette semaine lorsqu’il a exprimé sa crainte que l’envoi de chars ukrainiens n’intensifie la guerre encore plus, l’Ukraine n’étant pas membre de l’OTAN.

Le ministre polonais de la Défense, Mariusz Blaszczak, a déclaré vendredi que les 15 nations s’étaient rencontrées en marge de l’événement pour discuter d’un accord, le décrivant comme une “bonne discussion entre alliés”, mais a noté que les discussions se poursuivaient car aucun accord n’avait été conclu.

Le vice-ministre polonais des Affaires étrangères a également déclaré vendredi que Varsovie pourrait envisager d’envoyer à l’Ukraine ses chars Leopard II même sans l’approbation de réexportation de l’Allemagne.

LES ÉTATS-UNIS ACCUEILLENT DES OFFICIELS DE LA DÉFENSE ALLIÉE ALORS QUE LA RUSSIE PRÉVOIT UNE OFFENSIVE MASSIVE DANS LES SEMAINES À VENIR

“Je n’exclus pas que nous soyons prêts à franchir une telle étape”, a déclaré Pawel Jablonski selon Reuters. le faire eux-mêmes.”

Les États-Unis ont déclaré qu’ils n’enverraient pas leurs propres chars M1 Abrams en Ukraine, citant le coût, l’entretien et la formation comme facteurs clés et se sont plutôt engagés ce mois-ci à envoyer plus de 100 véhicules de combat Bradley et 90 véhicules de combat Stryker, ainsi que des centaines d’autres véhicules prêts au combat. Véhicules.

Washington pense également que l’envoi de chars Leopard II serait plus efficace car plus d’une douzaine de pays européens les ont en leur possession et que l’entraînement sur les chars serait moins intensif.

L’Allemagne a laissé entendre qu’elle n’accepterait pas d’envoyer ses chars tant que les États-Unis n’en feraient pas de même, bien que ce raisonnement ait apparemment déconcerté certains membres de l’administration Biden, car le Royaume-Uni s’est déjà engagé à envoyer ses chars Challenger II.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Il s’agit de savoir dans quel genre de monde les gens vivront”, a déclaré Zelenskyy. “Il s’agit de gens qui croient que le mal et la haine perdront toujours.”

“Il est en votre pouvoir de fabriquer un Ramstein de chars. Pas de négocier sur différents nombres de chars, mais d’ouvrir un approvisionnement de principe qui arrêtera le mal russe”, a-t-il ajouté.