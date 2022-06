Guerre Ukraine-Russie: le retard des États-Unis et de l’Occident dans la livraison d’armes donne à Poutine un avantage dans la région du Donbass

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les États-Unis continuent de promettre et d’expédier des armes pour aider l’Ukraine à défendre son territoire, mais les retards qui empêchent ces armes d’atteindre rapidement les lignes de front ont donné à la Russie un avantage alors qu’elle cherche à capturer la région du Donbass.

Le général Jack Keane, directeur de l’Institut pour l’étude de la guerre, a souligné que l’Ukraine est à un « point de basculement » et a besoin de plus d’armes pour repousser l’avantage russe.

« [The Russians] ont l’avantage en raison du nombre d’armes à feu qu’ils ont dans les gammes qu’ils ont « , a déclaré Keane lors d’une apparition sur » Fox & Friends « . » Les Ukrainiens ont les compétences, ils ont la volonté, ils ont le nombre de personnes pour le faire. Ce dont ils ont besoin, ce sont les armes pour le faire. »

Le mois dernier, le président Biden a annoncé deux tranches d’armes et d’aide pour l’Ukraine : le dernier paquet de 1,2 milliard de dollars comprend de l’artillerie, des armes de défense côtière, des munitions et des systèmes de roquettes avancés. Une bonne partie de ces armes proviennent des inventaires du ministère de la Défense, ce qui signifie que le ministère annoncera les colis avant d’avoir localisé, inspecté et expédié les armes.

Les analystes pensaient généralement que le président russe Vladimir Poutine ne visait qu’à capturer la région du Donbass, mais les forces russes ont tenté de prendre Kyiv et d’autres grandes villes en un seul blitz décisif. L’invasion a connu des difficultés alors que l’armée russe a dû faire face à un certain nombre de revers, notamment des problèmes logistiques importants.

Mais maintenant que la Russie a changé ses objectifs et s’est concentrée uniquement sur la sécurisation de la région du Donbass, elle a amélioré sa capacité à faire la guerre, avec des lignes d’approvisionnement plus rapides et une meilleure portée pour ses armes lourdes. Un ancien responsable de la défense a déclaré à Fox News Digital que certains rapports indiquent que « les armes ne parviennent pas assez rapidement aux Ukrainiens ».

L’UKRAINE PERD CETTE GUERRE « LENTEMENT, AMER, GRINCEMENT » : KT MCFARLAND

« Il semble que les bonnes armes n’arrivent tout simplement pas à temps et transforment ce qui aurait pu être une victoire claire pour l’Ukraine en un avantage russe – un échappé sur la ligne de 10 mètres par l’Occident », a déclaré le responsable.

Les responsables de la défense l’ont noté prendrait « plusieurs » mois pour que ces armes atteignent les forces ukrainiennes – en particulier, le système de missiles Harpoon, qui nécessitera des semaines pour transférer les armes et former les troupes à leur utilisation.

« Le Harpoon monté sur camion, dans cet état, dans cette configuration, est neuf, non ? » a déclaré un responsable de la défense aux journalistes le 15 juin. « Et c’est pourquoi il faut un peu de temps pour rassembler les systèmes pour une capacité opérationnelle complète. »

Les forces ukrainiennes disent avoir besoin de plus d’armes que leurs alliés ne leur en envoient. Les États-Unis se sont engagés à poursuivre la coordination avec les partenaires ukrainiens pour garantir que l’aide continue d’atteindre les lignes de front, mais n’ont pas pu commenter les délais spécifiques.

« Nous sommes en communication constante avec nos homologues ukrainiens pour discuter de l’évolution de la situation et de leurs besoins critiques », a déclaré le lieutenant-colonel Anton T. Semelroth, porte-parole du ministère de la Défense, à Fox News Digital. « Cette coordination et notre soutien à l’Ukraine se poursuivront. »

L’Ukraine a également été aux prises avec l’hésitation de ses alliés européens concernant la livraison d’une aide létale. Certains dirigeants européens – principalement le chancelier allemand Olaf Scholz et le président français Emmanuel Macron – ont fait pression pour que la Russie et l’Ukraine mettent fin à la guerre par des pourparlers de paix plutôt que par un conflit.

CARNET DU REPORTER : COUVRIR LA GUERRE EN UKRAINE EN RUSSIE EN TANT QU’UN CORRESPONDANT AMÉRICAIN

L’Allemagne, qui a initialement retardé la livraison de l’aide létale à l’Ukraine jusqu’à deux mois après le début de l’invasion, a pris un retard considérable par rapport aux autres alliés de l’Ukraine dans la livraison de son aide : Données du groupe de réflexion allemand The Kiel Institute indique que l’Allemagne est à la traîne de la plupart de ses alliés, à la fois en termes de montant d’aide promis et de montant effectivement fourni – s’élevant à environ 35 % de son engagement total.

« Vous pouvez voir la rupture dans les rangs des Européens », a déclaré Keane à John Roberts lors d’une apparition sur « America Reports ». « Vous avez le Royaume-Uni, les pays baltes et la Pologne du côté de Zelensky, qui chasse les Russes de mon territoire. »

« Vous avez les Français et les Allemands – ils ne sont pas là », a-t-il poursuivi. « Là où ils en sont, ils veulent un cessez-le-feu : entamer des négociations le plus rapidement possible, mettre fin à cette affaire le plus tôt possible… tout type d’impasse comme celle-là favorise les Russes de manière assez spectaculaire. »

ZELENSKYY D’UKRAINE VISITE LES LIGNES DE FRONT DANS LE SUD ALORS QUE LES FORCES RUSSES PLONGEENT UNE VILLE STRATÉGIQUEMENT IMPORTANTE À L’EST

Keane a également admis que les États-Unis pourraient être favorables à l’approche des pourparlers de paix, en disant: « Je pense que les États-Unis étaient fortement dans un peu des deux, pour être franc à ce sujet. »

Cette indécision et cette division dans la cible et l’engagement sont quelque chose que la Russie cherchera à exploiter alors qu’elle appuie sur son avantage pour sécuriser la région du Donbass tandis que les Ukrainiens se battent avec des ressources qui s’épuisent et des armes inférieures.

« La Russie est parfaitement consciente du manque de cohésion au sein de l’OTAN et parmi les gouvernements européens quant à la mesure dans laquelle l’Occident devrait aller pour soutenir l’Ukraine », a déclaré Rebekah Koffler, présidente de Doctrine & Strategy Consulting, ancienne officier du renseignement de la DIA, à Fox News Digital. « Moscou essaie de fracturer l’OTAN et d’approfondir la scission entre la vieille Europe et la nouvelle Europe depuis des années en menant des opérations secrètes de renseignement et en menant une guerre de désinformation. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Morgan Ortagus, un ancien porte-parole du département d’État, a fait valoir que ce n’est pas une question de timing mais des « bonnes » armes atteignant les Ukrainiens.

« La situation désespérée dans laquelle se trouvent les combattants ukrainiens ne concerne pas tant les retards dans la livraison des armes que nous avons convenu d’envoyer – c’est plutôt que ces armes ne sont pas suffisantes pour faire pencher la balance sur le champ de bataille », a déclaré Ortagus à Fox News Digital. « Malheureusement, nous, et pas plus que les Ukrainiens, apprenons à quel point cela peut coûter cher lorsque nous ne parvenons pas à dissuader la guerre. »