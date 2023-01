Guerre Ukraine-Russie: l’Allemagne accepte d’envoyer 2 bataillons de chars Leopard 2 après une forte pression

Le chancelier allemand Olaf Scholz a officiellement annoncé mercredi qu’après des semaines de négociations au point mort et frustrantes, Berlin avait accepté d’envoyer deux bataillons de chars Leopard 2 A6 en Ukraine.

Dans un communiqué, le gouvernement a déclaré qu’il enverrait initialement une compagnie de 14 chars à Kyiv, bien que son objectif soit d’envoyer jusqu’à 88 chars à partir de ses propres stocks.

Scholz a déclaré: “Cette décision suit notre ligne bien connue de soutien à l’Ukraine au mieux de nos capacités. Nous agissons de manière étroitement coordonnée au niveau international.”

L’ALLEMAGNE “APPRÉCIE MAINTENANT LE MOMENT” ALORS QU’ELLE ACCEPTE FINALEMENT D’ENVOYER DES CHARS EN UKRAINE, DIT GRAHAM

Quelque 15 autres pays de l’UE qui possèdent les chars de fabrication allemande dans leurs propres stocks et ont augmenté la pression sur Berlin ces dernières semaines pour approuver les réexportations vers l’Ukraine alors que la guerre approche des 12 mois.

“L’Allemagne délivrera les permis de transfert appropriés aux pays partenaires qui souhaitent livrer rapidement des chars Leopard 2 de leurs stocks à l’Ukraine”, a confirmé le communiqué de mercredi.

On ne sait pas quand les chars allemands ou des pays alliés seront en Ukraine, bien que le communiqué indique que l’entraînement des troupes ukrainiennes en Allemagne commencerait “rapidement”.

Les responsables occidentaux ont tiré la sonnette d’alarme sur le fait que les nations alliées ne pouvaient plus s’arrêter sur la question alors que la Russie envisage de lancer une contre-offensive massive dans un proche avenir.

LES ÉTATS-UNIS PEUVENT LIVRER UN “NOMBRE SIGNIFICATIF” DE CHARS ABRAMS À L’UKRAINE MALGRÉ LES MISGIVINGS DU PENTAGONE

Des rapports ont fait surface mardi soir montrant que les États-Unis avaient également décidé d’envoyer leurs chars Abrams malgré des semaines d’inquiétudes concernant l’efficacité et les coûts de maintenance.

Mais l’entraînement sur plus de 30 chars que le Pentagone chercherait à envoyer repoussera le délai de livraison de plusieurs mois, a rapporté l’Associated Press.

On ne sait pas pourquoi les États-Unis ont finalement décidé d’envoyer leurs propres chars, bien que la décision intervienne alors que les nations sont de plus en plus frustrées par l’Allemagne qui a suggéré plus tôt ce mois-ci qu’elle n’enverrait des chars que si les États-Unis étaient également d’accord.

Les sens. américains Lindsey Graham, RS.C, et Richard Blumenthal, D-Conn., ont exhorté mardi l’administration Biden à envoyer même trois à cinq chars si c’était ce qu’il fallait pour lancer le déploiement des chars allemands Leopard 2.

Les responsables de la défense ont déclaré qu’il était plus logique d’employer l’Ukraine avec les chars de fabrication allemande car il y en a “des milliers” dans toute l’Europe et la formation ainsi que la maintenance sont beaucoup plus gérables que sur les chars Abrams plus avancés.