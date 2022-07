Guerre Ukraine-Russie : des soldats ukrainiens amputés arrivent au Minnesota pour des prothèses gratuites

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les soldats ukrainiens qui ont perdu leurs membres en combattant pour défendre leur pays contre l’invasion russe au cours des derniers mois sont arrivés à Minneapolis, dans le Minnesota, où ils seront équipés de prothèses.

Les cinq soldats ukrainiens sont arrivés au Minneapolis-St. Paul International Airport samedi et ont été accueillis par des dizaines d’Américains d’origine ukrainienne et d’autres, qui ont chanté l’hymne national de l’Ukraine.

Les visiteurs ont également brandi des pancartes indiquant «Bienvenue, héros», avec des ballons reflétant le bleu et le jaune emblématiques de l’Ukraine.

FOX 9 de Minneapolis rapporte que le voyage a été initié par le prothésiste de Minneapolis Yakov Gradinar de Limb Lab, un service de prothèse basé à Rochester.

L’ATTAQUE MILITAIRE UKRAINIENNE FAIT 54 SOLDATS RUSSES MORTS, 3 CHARS DÉTRUITS, DIT LE GOUVERNEMENT

“Nous avons commencé à réfléchir à la façon dont nous, du Minnesota, pourrions aider l’Ukraine… au lieu de nous asseoir et d’en parler, nous avons décidé (que nous pouvions) aider”, a déclaré Gradinar. “Perdre un membre, c’est comme perdre un ami proche ou un membre de la famille. C’est très épuisant, physiquement et psychologiquement. A la guerre, on est encore plus handicapé.”

Gradinar s’est ensuite associé à la Fondation Protez, une organisation locale qui a lancé une campagne pour fournir des prothèses aux Ukrainiens.

Le projet, appelé Prothèses pour les Ukrainiens, a déjà aidé des enfants, des soldats et des civils ukrainiens qui se sont rendus aux États-Unis à recevoir des prothèses gratuites.

“La guerre nous a tous secoués, nous a tous touchés”, a déclaré le président de la Fondation, Yury Aroshidze, par l’intermédiaire d’un interprète au KSTP. “Il y a beaucoup de soldats qui ont perdu leurs membres, mais il y a beaucoup de civils et d’enfants qui ont perdu leurs membres, et nous essayons d’aider autant de personnes que possible.”

LES LÉGISLATIFS VEULENT QUE DES CONSEILLERS MILITAIRES AMÉRICAINS SONT ENVOYÉS EN UKRAINE

Gradinar et Aroshidze se sont coordonnés avec le Département de la sécurité intérieure pour obtenir les documents, les visas et les arrangements de voyage nécessaires pour les Ukrainiens.

“Il nous a fallu deux mois pour obtenir l’autorisation d’amener des gens ici en Amérique pour obtenir des prothèses”, a déclaré Aroshidze au point de vente.

LA RUSSIE UTILISE 85% DE LA FORCE COMBATTANTE EN UKRAINE: HAUT OFFICIEL DE LA DÉFENSE AMÉRICAINE

L’un des Ukrainiens qui ont atterri à l’aéroport international MSP était en fauteuil roulant et a déclaré à FOX 9 qu’il avait perdu ses deux jambes en combattant en Ukraine et qu’il était reconnaissant d’avoir l’opportunité de recevoir les prothèses.

“Je veux montrer aux gens que sans jambes… le monde ne s’arrête pas. Je veux continuer à faire mon sport et continuer à vivre”, a déclaré Danyelo, 21 ans. Les autres amputés ont à peu près le même âge.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La Russie a envahi l’Ukraine pour la première fois le 24 février. Pas moins de 10 000 soldats ukrainiens ont été blessés dans les combats.