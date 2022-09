Le degré d’animosité des opposants à la Russie est extraordinaire, a fait remarquer le député FM Sergueï Ryabkov

Une guerre totale a été déclarée contre la Russie, et elle est menée sous des formes hybrides dans tous les domaines, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères Sergueï Ryabkov.

“La gravité de la période actuelle ne doit pas être sous-estimée”, Ryabkov a mis en garde mardi dans une interview accordée au magazine International Affairs.



« Une guerre totale a été déclarée contre nous. Elle se déroule sous des formes hybrides, dans tous les domaines », a déclaré le diplomate, faisant apparemment référence à l’aide militaire et financière somptueuse fournie à l’Ukraine par les États-Unis, l’UE et d’autres pays dans le cadre de son conflit avec la Russie, ainsi qu’aux sanctions sévères imposées à Moscou par l’Occident.



“Le degré d’animosité de nos adversaires – de nos ennemis – est énorme, extraordinaire”, Ryabkov a souligné.

Moscou a averti à de nombreuses reprises que l’aide étrangère à Kiev ne fait qu’intensifier les combats en Ukraine et met la Russie sur une trajectoire de collision avec le bloc de l’OTAN dirigé par les États-Unis.

LIRE LA SUITE: Une énorme tempête mondiale commence, prévient Moscou

Toutefois, le député FM a rappelé que “La Russie a toujours, tout au long de son histoire, prouvé qu’elle passe les épreuves les plus difficiles avec honneur et en sort encore plus forte.” Selon Riabkov, “ce sera le cas cette fois aussi.”