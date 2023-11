Guerre technologique : Nvidia va adapter un autre ensemble de puces pour ses clients chinois après la mise à jour des restrictions américaines sur le contrôle des exportations, selon le distributeur

Le géant américain des semi-conducteurs Nvidia Corp va adapter de nouvelles puces d’intelligence artificielle (IA) pour les clients chinois après que ses unités de traitement graphique (GPU) A800 et H800 – également spécialement conçues pour les clients chinois – aient été interdites dans le cadre de la mise à jour d’octobre du régime de contrôle des exportations de Washington, selon à un distributeur de puces Nvidia sur le continent.

Nvidia a développé un nouveau serveur, le HGX H20, et deux nouveaux GPU, le L20 et L2, pour les clients chinois après ses GPU A800 et H800 – précédemment conçus pour répondre aux besoins des clients chinois afin de se conformer à une version antérieure des contrôles à l’exportation américains. – ont été interdits de vente aux clients chinois le mois dernier, selon un directeur commercial d’un important distributeur Nvidia basé à Pékin, qui a requis l’anonymat.

Le distributeur a déclaré qu’il avait été informé du développement plus tôt cette semaine et que les nouvelles puces, conformes aux dernières règles d’exportation américaines, seraient proposées aux clients chinois en remplacement des A800 et H800.

Le média local chinois CLS.cn, une application en ligne d’informations technologiques et financières, a annoncé pour la première fois jeudi la nouvelle des nouvelles puces de Nvidia destinées aux clients chinois. Selon le rapport, les trois nouveaux produits ont été modifiés à partir d’une version de base du GPU H100, un GPU haut de gamme utilisé pour la formation en IA dont la vente en Chine a également été interdite en août 2022.