Guerre technologique : le principal fabricant chinois de puces, SMIC, se précipite pour accumuler des outils semi-conducteurs avec une forte augmentation de ses dépenses dans un contexte de sanctions américaines

SMIC n’a pas fourni de détails sur ses achats, mais le co-PDG Zhao Haijun a déclaré que les facteurs géopolitiques comportent des risques de « rhinocéros gris » pour l’industrie, faisant référence à des dangers évidents qui sont souvent ignorés.

“Les facteurs géopolitiques ont provoqué un effet rhinocéros gris sur le développement à moyen et long terme de l’industrie”, a déclaré Zhao lors d’une conférence téléphonique sur les résultats vendredi, ajoutant que tous les acteurs de l’industrie exploraient des stratégies et des voies à suivre.

Zhao a déclaré que le SMIC permettra aux fournisseurs d’outils d’effectuer des livraisons plus tôt pour « assurer une accélération de la production dans les usines qui ont été lancées » en raison de l’impact de plus en plus complexe de la géopolitique sur les délais d’expédition.

Zhao a déclaré que la quantité d’équipements qui sera livrée à l’usine de fabrication avant la fin de cette année « augmentera considérablement » par rapport à ses prévisions initiales.

Dans ses règles mises à jour le mois dernier, le Bureau américain de l’industrie et de la sécurité a intensifié les restrictions à l’exportation sur une gamme d’équipements nécessaires aux processus clés de fabrication de plaquettes semi-conductrices, notamment la lithographie, la gravure, le dépôt, l’implantation et le nettoyage. Les mises à jour empêcheront ASML d’expédier certains systèmes de lithographie ultraviolette profonde (DUV), dont son Twinscan NXT1980Di, vers la Chine

Zhao n’a pas commenté les informations selon lesquelles SMIC aurait fabriqué un système sur puce de 7 nanomètres pour le dernier téléphone 5G de Huawei, le Mate 60 Pro . Les rapports soulèvent des questions sur la manière dont le SMIC a réalisé le processus et sur sa capacité à produire de telles puces à grande échelle, ce pour quoi le secrétaire américain au Commerce Gina Raimondo a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve

Cependant, Zhao a déclaré que les clients du SMIC ont vu leurs parts de marché augmenter en raison du remaniement de la chaîne d’approvisionnement dans un contexte de bouleversements géopolitiques. Le Mate 60 a aidé Huawei augmente ses ventes de 37 pour cent dernier quart.

Au cours du troisième trimestre, SMIC a généré 84 pour cent de son chiffre d’affaires en Chine, contre 80 pour cent au trimestre précédent et 75 pour cent à la même période un an plus tôt. Les contributions des États-Unis et de l’Eurasie sont tombées à leur plus bas niveau depuis cinq trimestres dans un contexte de déstockage lent des smartphones et autres circuits intégrés destinés aux consommateurs sur les marchés étrangers.

Malgré l’aide des clients chinois, le SMIC a vu son chiffre d’affaires chuter pour le troisième trimestre consécutif cette année. Zhao a déclaré lors de l’appel qu’un rebond en forme de V ne s’était pas produit comme prévu au début de l’année, dans un contexte de vents contraires dans la deuxième économie mondiale.

Le fabricant de puces a annoncé une baisse de 15 pour cent de son chiffre d’affaires au cours du trimestre de septembre, à 1,62 milliard de dollars, manquant ainsi les 1,64 milliard de dollars attendus. Les bénéfices nets pour les actionnaires de la société ont chuté de 80 pour cent à 94 millions de dollars, contre 178,1 millions de dollars estimés.

Zhao a déclaré que les niveaux élevés de stocks avaient commencé à chuter à un niveau plus sain parmi ses clients de smartphones et industriels au dernier trimestre. Il a toutefois averti que les clients du SMIC se montrent plus prudents dans leurs commandes cette année.

Le SMIC a vu son utilisation des capacités, une mesure de l’intensité des activités de production, tomber à 77 pour cent au troisième trimestre, contre 78,3 pour cent au trimestre précédent et 92,1 pour cent il y a un an. Les expéditions de plaquettes ont diminué de 14,5 pour cent sur un an, à 1,5 million.

Pour l’avenir, Zhao a déclaré qu’il ne voyait pas de nouveaux moteurs ou dynamiques sur d’autres marchés majeurs, à l’exception des puces de calcul haute performance liées aux centres de données, du traitement arrière des tranches, de la liaison en cuivre de deux et trois tranches et du conditionnement avancé des chipsets.

SMIC s’attend à ce que son chiffre d’affaires augmente de 1 pour cent à 3 pour cent au cours du trimestre en cours.