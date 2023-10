Guerre technologique entre les États-Unis et la Chine : la technologie des puces RISC-V apparaît comme un nouveau champ de bataille

Sur un nouveau front de la guerre technologique entre les États-Unis et la Chine, l’administration du président Joe Biden fait face à la pression de certains législateurs pour empêcher les entreprises américaines de travailler sur une technologie de puce disponible gratuitement et largement utilisée en Chine – une décision qui pourrait bouleverser la façon dont l’industrie technologique mondiale collabore. à travers les frontières.

Le problème concerne RISC-V, prononcé « risque cinq », une technologie open source qui concurrence la technologie propriétaire coûteuse de la société britannique de conception de semi-conducteurs et de logiciels Arm Holdings. RISC-V peut être utilisé comme ingrédient clé pour tout, depuis une puce de smartphone jusqu’aux processeurs avancés pour l’intelligence artificielle.

Certains législateurs – dont deux présidents de comités républicains de la Chambre des représentants, le sénateur républicain Marco Rubio et le sénateur démocrate Mark Warner – exhortent l’administration Biden à prendre des mesures concernant RISC-V, invoquant des raisons de sécurité nationale.

Les législateurs ont exprimé leur inquiétude quant au fait que Pékin exploite une culture de collaboration ouverte entre les entreprises américaines pour faire progresser sa propre industrie des semi-conducteurs, ce qui pourrait éroder l’avance actuelle des États-Unis dans le domaine des puces et aider la Chine à moderniser son armée. Leurs commentaires représentent le premier effort majeur visant à imposer des contraintes au travail des entreprises américaines sur RISC-V.

Le représentant Mike Gallagher, président du comité spécial de la Chambre sur la Chine, a déclaré dans une déclaration à Reuters que le ministère du Commerce doit « exiger que toute personne ou entreprise américaine reçoive une licence d’exportation avant de s’engager avec des entités de la RPC (République populaire de Chine) sur Technologie RISC-V. »

De tels appels à réglementer RISC-V sont les derniers en date dans la bataille entre les États-Unis et la Chine sur la technologie des puces qui s’est intensifiée l’année dernière avec des restrictions drastiques à l’exportation que l’administration Biden a déclaré à la Chine qu’elle mettrait à jour ce mois-ci.

« Le PCC (Parti communiste chinois) abuse de RISC-V pour contourner la domination américaine sur la propriété intellectuelle nécessaire à la conception de puces. Les Américains ne devraient pas soutenir une stratégie de transfert de technologie de la RPC qui sert à dégrader les lois américaines sur le contrôle des exportations », a déclaré le représentant Michael. McCaul, président de la commission des affaires étrangères de la Chambre, a déclaré dans une déclaration à Reuters.

McCaul a déclaré qu’il souhaitait une action de la part du Bureau de l’Industrie et de la Sécurité, la partie du Département du Commerce qui supervise les réglementations en matière de contrôle des exportations, et qu’il poursuivrait l’adoption d’une législation si cela ne se concrétisait pas.

Le bureau « examine constamment le paysage technologique et l’environnement des menaces, et évalue continuellement la meilleure façon d’appliquer nos politiques de contrôle des exportations pour protéger la sécurité nationale et sauvegarder les technologies de base », a déclaré un porte-parole du ministère du Commerce dans un communiqué.

« La Chine communiste développe une architecture de puces open source pour éviter nos sanctions et développer son industrie des puces », a déclaré Rubio dans une déclaration à Reuters. « Si nous n’étendons pas nos contrôles à l’exportation pour inclure cette menace, la Chine nous dépassera un jour en tant que leader mondial de la conception de puces. »

« Je crains que nos lois sur le contrôle des exportations ne soient pas adaptées pour relever le défi des logiciels open source – que ce soit dans les conceptions avancées de semi-conducteurs comme RISC-V ou dans le domaine de l’IA – et qu’un changement radical de paradigme soit nécessaire », a déclaré Warner. dans une déclaration à Reuters.

RISC-V est supervisé par une fondation à but non lucratif basée en Suisse qui coordonne les efforts des entreprises à but lucratif pour développer la technologie.

La technologie RISC-V est issue des laboratoires de l’Université de Californie à Berkeley et a ensuite bénéficié d’un financement de la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) du Pentagone. Ses créateurs l’ont comparé à Ethernet, USB et même à Internet, qui sont disponibles gratuitement et s’appuient sur les contributions du monde entier pour rendre l’innovation plus rapide et moins coûteuse.

TECHNOLOGIES HUAWEI

Les dirigeants de la société chinoise Huawei Technologies ont adopté RISC-V comme pilier des progrès de ce pays dans le développement de ses propres puces. Mais les États-Unis et leurs alliés ont également sauté sur la technologie, le géant des puces Qualcomm travaillant avec un groupe d’entreprises automobiles européennes sur les puces RISC-V et Google d’Alphabet affirmant qu’il permettra à Android, le système d’exploitation mobile le plus populaire au monde, de fonctionner sur Puces RISC-V.

Qualcomm a refusé de commenter. Ses dirigeants ont déclaré en août qu’ils pensaient que RISC-V accélérerait l’innovation en matière de puces et transformerait l’industrie technologique.

Google n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Si l’administration Biden devait réglementer la participation des entreprises américaines à la fondation basée en Suisse de la manière souhaitée par les législateurs, cette décision pourrait compliquer la manière dont les entreprises américaines et chinoises travaillent ensemble sur des normes techniques ouvertes. Cela pourrait également créer des obstacles à la poursuite de l’autosuffisance en puces par la Chine, ainsi qu’aux efforts des États-Unis et de l’Europe visant à créer des puces moins chères et plus polyvalentes.

Jack Kang, vice-président du développement commercial chez SiFive, une startup basée à Santa Clara, en Californie, utilisant RISC-V, a déclaré que les restrictions potentielles du gouvernement américain sur les entreprises américaines concernant RISC-V seraient une « énorme tragédie ».

« Cela reviendrait à nous interdire de travailler sur Internet », a déclaré Kang. « Ce serait une énorme erreur en termes de technologie, de leadership, d’innovation et d’entreprises et d’emplois qui sont créés. »

Réglementer le débat ouvert sur les technologies est plus rare que réglementer les produits physiques, mais pas impossible, a déclaré Kevin Wolf, avocat chargé du contrôle des exportations au sein du cabinet d’avocats Akin Gump, qui a travaillé au ministère du Commerce sous l’ancien président Barack Obama. Les règles existantes sur les exportations de puces pourraient contribuer à fournir un cadre juridique à une telle proposition, a déclaré Wolf.

