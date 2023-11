Guerre technologique entre les États-Unis et la Chine : Baidu achète des puces d’IA à Huawei, alors que les États-Unis restreignent les exportations de puces Nvidia : sources

Baidu, aux côtés de ses pairs chinois tels que Tencent Holdings et Alibaba Group Holding, est connu pour être un client de longue date de Nvidia . Baidu n’était pas connu auparavant pour être un client de puces IA de Huawei.

Bien que les puces Ascend de Huawei soient toujours considérées comme bien inférieures à celles de Nvidia en termes de performances, la première source a déclaré qu’il s’agissait de l’option nationale la plus sophistiquée disponible en Chine.

“Ils commandaient des puces 910B pour se préparer à un avenir où ils ne pourraient plus acheter chez Nvidia”, a déclaré la première source.

Baidu et Huawei n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. Nvidia a refusé de commenter.

Le site Web de Huawei indique qu’il collabore depuis 2020 avec Baidu pour rendre sa plate-forme d’IA compatible avec le matériel Huawei. En août, les deux sociétés ont annoncé qu’elles renforceraient la compatibilité entre le modèle Ernie AI de Baidu et les puces Ascend de Huawei.

Baidu a développé sa propre gamme de Puces IA Kunlun qui, selon la société, prend en charge le calcul de l’IA à grande échelle, mais la société s’est principalement appuyée sur la puce A100 de Nvidia pour former son LLM.