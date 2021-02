Guerre salariale: Biden critiqué pour avoir choisi un combat en Syrie, laissant le salaire minimum chuter chez lui

Les progressistes se sentent battus par Joe Biden, après que le président a évité de se battre contre le Sénat pour une hausse du salaire minimum, mais a lancé des missiles sur la Syrie.

L’augmentation du salaire minimum national de 15 dollars proposée par les démocrates ne peut pas être incluse dans le projet de loi de relance Covid-19 du président Biden de 1,9 billion de dollars, a statué jeudi la députée sénatoriale Elizabeth MacDonough. MacDonough, un démocrate qui sert en quelque sorte d’arbitre à la chambre haute, a déclaré que le projet de loi ne relevait pas des règles budgétaires et, en tant que tel, ne pouvait être adopté à la majorité simple, contrairement au reste du plan de relance.

Biden pourrait, par l’intermédiaire du vice-président Kamala Harris, annuler le parlementaire. Cependant, il a choisi de ne pas le faire. «Le président Biden est déçu de ce résultat», La secrétaire de presse Jen Psaki a ensuite déclaré aux journalistes, mais a ajouté: «Il respecte la décision du parlementaire et le processus du Sénat.»

La décision a plu aux républicains, qui soutiennent qu’un salaire minimum élevé tuerait des emplois et pénaliserait les petites entreprises, et a irrité les progressistes, pour qui un salaire minimum de 15 dollars est un objectif politique de longue date. Lorsque Biden a ordonné une frappe aérienne sur les forces soutenues par l’Iran en Syrie plus tard jeudi soir, ces progressistes ont fulminé contre les priorités du président démocrate.

«Ainsi, @JoeBiden bombarde la Syrie et tue la hausse du salaire minimum, confirmant toutes les craintes des progressistes», expert Cenk Uygur tweeté. «L’établissement est de retour! Et c’est vraiment nul.

Personnellement, je pense qu’il devrait être plus facile d’augmenter le salaire minimum que de larguer des bombes sur la Syrie – Kate Aronoff (@KateAronoff) 26 février 2021

Le 36e jour de sa présidence, Joe Biden a bombardé la Syrie, a renoncé à un salaire minimum de 15 dollars et n’a pas envoyé de chèques de survie aux millions de personnes souffrant de la faim. – Institut Gravel (@GravelInstitute) 26 février 2021

Donc, pas d’argent de relance, pas de salaire minimum plus élevé, mais plus de bombardements en Syrie et des enfants toujours enfermés. Tu sais qu’un jour ça pourrait être bien si les États-Unis organisaient une deuxième fête – Emma Berquist (@eeberquist) 26 février 2021

Nombre d’électeurs qui achèteront l’excuse «Le parlementaire du Sénat a mangé le salaire minimum»: 0 – Lindy Li (@lindyli) 26 février 2021

Le renversement du parlementaire du Sénat est une décision rare, mais pas sans précédent. Le vice-président de Gerald Ford, Nelson Rockefeller, a annulé en 1975 le parlementaire de l’époque Floyd Riddick pour modifier les règles de l’obstruction systématique du Sénat. Cependant, il y a plus de précédents pour bombarder la Syrie. Barack Obama et Donald Trump ont lancé des frappes contre la Syrie au cours de leur mandat, Obama menant une campagne aérienne. Les deux présidents, et Biden, ont tiré l’autorité pour les frappes d’une autorisation d’utilisation de la force militaire adoptée peu après le 11 septembre, une décennie avant que l’État islamique (EI, anciennement ISIS) n’existe.

Mis à part le débat sur le salaire minimum, Biden a mis en colère les progressistes en plafonnant les chèques de relance à 1400 dollars au lieu des 2000 dollars qu’il avait promis lors de la campagne électorale, et en reniant sa promesse de faire passer l’acte de secours de Covid-19 au Congrès au moment où il a pris ses fonctions.

Le sénateur progressiste Bernie Sanders, qui s’est présenté à la Maison Blanche en promettant un salaire minimum de 15 dollars et préside maintenant le comité du budget du Sénat, a déclaré qu’il n’était pas découragé par la décision du parlementaire et qu’il continuerait d’essayer de forcer la hausse de salaire dans le projet de loi Covid-19 de Biden.

«Dans les prochains jours, je travaillerai avec mes collègues du Sénat pour aller de l’avant avec un amendement visant à supprimer les déductions fiscales des grandes entreprises rentables qui ne paient pas les travailleurs au moins 15 $ l’heure et à fournir aux petites entreprises le les incitations dont ils ont besoin pour augmenter les salaires », dit-il dans un communiqué.

