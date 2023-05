Guerre russo-ukrainienne : Zelensky participera au sommet du G-7

Voici les dernières nouvelles sur la guerre et ses effets d’entraînement à travers le monde.

Les capacités industrielles militaires de l’Europe ne suffisent pas aux besoins de l’Ukraine: Lorsque Zelensky a fait une tournée éclair des capitales occidentales cette semaine, les milliards de dollars de nouveau soutien militaire étaient un signe que les gouvernements européens creusaient enfin profondément pour fournir un soutien durable à une guerre prolongée. Zelensky avait clairement indiqué avant ses visites à Berlin, Paris et Londres que la contre-offensive tant attendue de l’Ukraine ne pourrait pas commencer tant que davantage d’armes et de munitions n’auraient pas été sécurisées, rapportent Catherine Belton et Emily Rauhala.