Guerre russo-ukrainienne : Zelensky accuse la Chine d’aider la Russie à perturber les prochains pourparlers de paix

SINGAPOUR (AP) — Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a accusé dimanche la Chine d’aider la Russie à perturber un prochain accord. Conférence de paix organisée par la Suisse sur la guerre en Ukraine.

S’exprimant lors de la première conférence sur la sécurité en Asie, Zelenskyy a déclaré que la Chine faisait pression sur les autres pays et leurs dirigeants pour qu’ils ne participent pas aux prochaines négociations. Il n’a pas précisé lesquels.

« La Russie, utilisant l’influence chinoise dans la région, ainsi que les diplomates chinois, fait tout pour perturber le sommet de paix », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse au forum de défense de Shangri-La. « Il est malheureusement regrettable qu’un pays aussi grand et puissant que la Chine soit un instrument entre les mains du (dirigeant russe Vladimir) Poutine. »

La Chine a adopté ce qu’elle considère comme une position neutre sur la guerre, ce qui le met en contradiction avec l’Ukraine, les États-Unis et la plupart des pays d’Europe. Ses échanges commerciaux avec la Russie se sont développés, atténuant ainsi l’impact économique des sanctions occidentales. Et les agences de renseignement américaines, ukrainiennes et autres affirment qu’il existe des preuves que des pièces chinoises se retrouvent dans l’armement russe, même si la Chine n’arme pas directement son voisin.

Les Suisses espéraient que la Chine participerait à la conférence de paix à la mi-juin, mais le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, signalé vendredi que c’était peu probable. La Chine a appelé à une conférence de paix avec une participation égale de toutes les parties, y compris la Russie, qui n’a pas été invitée.

« Il existe encore un écart évident entre les modalités de la réunion et les exigences de la partie chinoise, ainsi que les attentes générales de la communauté internationale », a déclaré Mao. « Cela rend difficile la participation de la Chine à la réunion. »

Le ministère des Affaires étrangères n’a pas répondu dans l’immédiat à une demande de commentaires sur l’accusation de Zelensky.

Le dirigeant ukrainien a déclaré à propos de la pression exercée par la Chine sur les autres : « Il ne s’agit pas seulement d’un soutien à la Russie, mais essentiellement d’un soutien à la guerre. »

Dans un discours prononcé plus tôt dans la journée lors de la conférence sur la sécurité, Zelensky a exhorté les hauts responsables de la défense à assister aux prochaines négociations en Suisse, se disant déçu par l’échec de certains pays à s’engager à adhérer.

Ministre chinois de la Défense Dong Jun a parlé devant Zelensky à la conférence de Shangri-La, mais il ne semblait pas être présent dans la salle lorsque Zelensky a fait son appel.

Zelensky a déclaré que l’Ukraine avait des propositions à faire lors du sommet comme base de paix, concernant la sécurité nucléaire, la sécurité alimentaire, la libération des prisonniers de guerre et le retour des enfants ukrainiens enlevés par la Russie.

« Le temps presse et les enfants grandissent au pays de Poutine, où on leur apprend à haïr leur patrie », a-t-il déclaré.

Dans le même temps, Zelensky a déclaré que l’Ukraine était « prête à entendre diverses propositions et réflexions qui nous mèneraient (…) à la fin de la guerre et à une paix durable et juste ».

Plus la participation est grande, plus il est probable que la Russie devra écouter, a-t-il déclaré.

« La majorité mondiale peut garantir, grâce à son implication, que ce qui a été convenu est véritablement mis en œuvre », a-t-il déclaré.

Zelensky a déclaré qu’il prévoyait de rencontrer en tête-à-tête le Premier ministre de Singapour et qu’il l’exhorterait à participer en personne aux pourparlers avec la Suisse.

« Il en va de même pour les pays de la région », a-t-il déclaré par l’intermédiaire d’un interprète. «Nous comptons vraiment sur votre soutien à ce sommet et sur votre présence en Suisse.»

Depuis Singapour, il pourrait se rendre à Manille pour inviter en personne le président Ferdinand Marcos Jr. au sommet, ont déclaré deux hauts responsables du gouvernement philippin.

Les responsables ukrainiens ont informé les Philippines de l’intention de Zelensky de s’y rendre, mais la visite est incertaine car les projets de voyage du président ukrainien changent constamment, a déclaré l’un des responsables, s’exprimant sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à parler de cette question.

Le ministre de la Défense de Singapour, Ng Eng Hen, qui partageait la scène avec Zelensky, n’a pas précisé si les dirigeants de son pays seraient présents, mais a noté que Singapour avait condamné l’invasion et fourni des ambulances militaires à l’Ukraine.

« Nous sommes à vos côtés et je pense que votre participation à ce Dialogue de Shangri-La est l’incarnation de ce que nous espérons tous, un ordre fondé sur des règles qui garantit la sécurité et la survie des grandes et des petites nations », a-t-il déclaré.

Dong n’a pas spécifiquement mentionné les réunions en Suisse dans son discours au forum, mais a déclaré que « sur la crise ukrainienne, la Chine a promu les pourparlers de paix avec une attitude responsable ».

Il a ajouté que la Chine n’avait fourni d’armes à aucune des parties au conflit.

« Nous n’avons jamais rien fait pour attiser les flammes », a-t-il déclaré. « Nous sommes fermement du côté de la paix et du dialogue. »

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, était assis au premier rang pendant que Zelensky parlait. Dans une adresse samediAustin a déclaré lors de la conférence sur la sécurité que « la guerre d’agression de Poutine nous a donné à tous un aperçu d’un monde dont aucun d’entre nous ne voudrait ».

« Nous avons tous été inspirés par le courage des troupes ukrainiennes et par la résilience du peuple ukrainien », a déclaré Austin. « Des gens du monde entier se sont précipités pour aider l’Ukraine à se défendre, y compris les pays de l’Indo-Pacifique. »

___

Moritsugu a rapporté de Hong Kong. L’écrivain d’Associated Press Jim Gomez à Manille, aux Philippines, a contribué.