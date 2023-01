Guerre russo-ukrainienne: Zelenskiy dit que les combats de première ligne dans l’est sont “extrêmement aigus” – en direct

Un nouveau barrage de bombardements russes a tué au moins 10 civils ukrainiens et en a blessé 20 autres en une journée, a déclaré le bureau du président ukrainien. Les villes et villages de l’est et du sud qui étaient à portée de l’artillerie russe ont le plus souffert, ont déclaré des responsables régionaux. Six personnes sont mortes dans la région de Donetsk, deux à Kherson et deux dans la région de Kharkiv, ont indiqué vendredi Associated Press citant les responsables.