Guerre russo-ukrainienne : Un pétrolier dans le détroit de Kertch a été touché

Une attaque dans le détroit de Kertch a touché un pétrolier, endommageant la salle des machines mais laissant l’équipage de 11 personnes indemnes, a annoncé samedi l’agence russe de transport par eau sur Telegram. L’Ukraine n’a pas revendiqué la responsabilité de la frappe et le Washington Post n’a pas pu vérifier les affirmations de manière indépendante. Les responsables russes avaient précédemment fermé le pont de Kertch, invoquant la crainte d’une attaque sur la voie de communication clé, qui relie la Crimée à la Russie et qui L’Ukraine a frappé en juillet. Le trafic a depuis repris sur le pont, selon l’agence de presse russe. Tass a signalé.

Vendredi, le ministère russe de la Défense a accusé l’Ukraine d’avoir utilisé deux drones marins pour attaquer une base navale près de Novorossiysk, une plaque tournante majeure pour les exportations russes. Un responsable du gouvernement ukrainien a déclaré que « l’opération spéciale » avait été menée par l’Ukraine et avait endommagé un grand navire de guerre russe. La Russie a nié que l’attaque ait causé des dommages.

Voici les dernières nouvelles sur la guerre et ses effets d’entraînement à travers le monde.

Les attaques dans la région de la mer Noire surviennent après que Kiev a promis des représailles pour les frappes répétées de la Russie sur les villes portuaires ukrainiennes, qui a suivi le retrait de Moscou de l’Initiative céréalière de la mer Noire soutenue par l’ONU. Kyiv a juré des représailles. Le détroit de Kertch relie la mer Noire à la mer d’Azov et sépare la Russie de la Crimée, que Moscou a illégalement annexée en 2014.

L’attaque contre le navire de guerre russe, l’Olenegorsky Miner, l’a rendu « incapable d’accomplir ses tâches de combat ». a déclaré vendredi un responsable du gouvernement ukrainien au Post. Des drones de surface ont été chargés de 450 kg (plus de 990 livres) d’explosifs et ont ciblé le navire, qui transportait 100 membres d’équipage russes, dit le fonctionnaire. Andrey Kravchenko, le chef de l’administration municipale de Novorossiysk, a affirmé que les forces russes « ont immédiatement réagi et aidé à éviter les conséquences de l’attaque ». La poste n’a pas pu vérifier les affirmations de manière indépendante.

Le candidat républicain à la présidentielle Chris Christie s’est rendu à Kiev vendredi et a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a déclaré dans son discours du soir que les deux hommes avaient parlé de « l’importance de renforcer le soutien à la liberté, le soutien à la démocratie ». Christie a exprimé son soutien à l’Ukraine en tant qu’allié démocratique et sa visite a mis en évidence les fortes divisions du GOP sur le soutien financier américain à Kiev.

L’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU a déclaré vendredi qu’il avait obtenu l’accès à la centrale nucléaire russe de Zaporizhzhia après des demandes répétées. L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a déclaré dans un communiqué qu’à ce jour, elle n’avait trouvé aucun explosif dans l’usine, mais qu’elle continuait d’inspecter les installations. Moscou et Kiev se sont chacun reproché la détérioration des conditions à l’usine, la plus grande installation de ce type en Europe.

La Russie prévoit de presque doubler son budget de la défense à plus de 100 milliards de dollars, ce qui en fait un tiers de toutes les dépenses publiques, a rapporté Reuters. Cette augmentation intervient alors que la hausse des coûts de guerre a poussé le déficit budgétaire de la Russie à environ 28 milliards de dollars au premier semestre de cette année.

La soprano russe Anna Netrebko a poursuivi vendredi le Metropolitan Opera et son directeur général, alléguant que la décision de l’institution d’annuler ses représentations après l’invasion de l’Ukraine par la Russie a causé des pertes allant jusqu’à 360 000 $ liées à des représentations et des répétitions manquées et à «une grave angoisse mentale et une détresse émotionnelle». L’Opéra a exigé l’année dernière que Netrebko – une partisane du président Vladimir Poutine avant la guerre qui s’est depuis éloignée du leader – répudie l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Les États-Unis sont le principal soutien financier de la lutte de l’Ukraine contre la Russie, engageant plus de 60 milliards de dollars d’aide depuis le début de l’invasion à grande échelle de Moscou en février 2022. Le Post a pris un regardez le montant des dépenses américaines qui alimentent la défense de l’Ukraine.

Des représentants d’une quarantaine de pays devraient assister aux pourparlers de paix avec l’Ukraine à partir de samedi à Djeddah, une ville portuaire en Arabie Saoudite. La Russie ne sera pas représentée à l’événement, mais le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré qu’un responsable serait présent. Zelensky a déclaré qu’il espérait que les pourparlers conduiraient à un sommet d’automne pour approuver les principes basés sur sa formule en 10 points pour la paix.

Navalny est condamné à 19 ans pour « extrémisme » alors que le Kremlin écrase la dissidence: Le chef de l’opposition russe emprisonné Alexei Navalny a été reconnu coupable d' »extrémisme » vendredi et condamné à 19 ans dans une colonie pénitentiaire « à régime spécial ». La peine lui interdit les visites familiales ou même les lettres pendant 10 ans et vient en plus des peines existantes de plus de 11 ans, rapporte Robyn Dixon.