Guerre russo-ukrainienne : Poutine tente de s’attirer les faveurs du sommet des BRICS

Le président russe Vladimir Poutine a tenté de s’attirer les bonnes grâces lors du sommet des BRICS de cette semaine à Johannesburg, affirmant que la Russie pourrait remplir le rôle de l’Ukraine en tant que fournisseur de céréales et qualifiant d' »illégitimes » les sanctions contre son pays pour la guerre en Ukraine. Moscou a fait l’objet de critiques internationales en juillet pour s’être retiré de l’Initiative pour les céréales de la mer Noire, qui permettait le transport en toute sécurité des céréales ukrainiennes et est crédité d’avoir évité une crise alimentaire mondiale. Poutine a fait les commentaires par vidéo. La Cour pénale internationale a émis un mandat d’arrêt à son encontre, ce qui signifie que l’Afrique du Sud aurait eu l’obligation d’arrêter le dirigeant russe s’il se rendait sur place.

Le discours de Poutine s’est largement concentré sur la guerre en Ukraine et le conflit Est-Ouest, bien que les dirigeants sud-africains aient précédemment déclaré qu’ils ne voulaient pas que ces sujets dominent le sommet, a rapporté l’Associated Press. Le sommet du groupe économique – qui comprend le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud – se poursuit jusqu’à jeudi.

Sullivan a déclaré que l’Ukraine reprenait du territoire « sur une base méthodique et systématique ». Plusieurs mois après le début de la contre-offensive, les forces de Kiev n’ont pas répondu aux espoirs occidentaux de pouvoir rapidement reprendre de vastes zones du territoire occupé par la Russie dans le sud et l’est du pays.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est rendu ces derniers jours en Suède, aux Pays-Bas, au Danemark et en Grèce, selon son adresse du soir. Il a remercié le Premier ministre grec d’avoir proposé de participer à la reconstruction de la ville portuaire historique d’Odessa, une initiative que Zelensky a qualifiée de « substantielle » et « très symbolique ».

Les nazis ont massacré son village ukrainien pendant la Seconde Guerre mondiale. Il craint la Russie maintenant. Fedir Bovkun et sa femme Maria ont tous deux échappé de peu à la mort lorsque des soldats allemands ont massacré des centaines de personnes pendant la Seconde Guerre mondiale le long de la frontière ukrainienne avec la Biélorussie. Ils avaient 6 et 2 ans à l’époque, et aujourd’hui, ce sont de rares survivants, leurs vies se sont soldées par deux guerres brutales sur le sol ukrainien, rapportent Fredrick Kunkle et Sergii Mukaieliants.