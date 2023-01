Guerre russo-ukrainienne : l’Ukraine affirme que l’équipement ennemi a été détruit lors de l’attaque de Makiivka ; Zelenskiy met en garde contre la campagne russe d’attaques de drones – en direct

Résumé et bienvenue

Le ministère russe de la Défense a donné un chiffre bien inférieur et, dans un rare aveu lundi, a affirmé que 63 soldats russes étaient morts dans l’attaque, la plus grande perte de vie signalée par Moscou à ce jour.

Le 31 décembre, jusqu’à 10 unités de matériel militaire ennemi de divers types ont été détruites et endommagées » dans la ville de Makiivka, dans la région orientale de Donetsk.

Mais son armée a qualifié l’attaque de Makiivka de « frappe contre la main-d’œuvre et l’équipement militaire russes ».

Suite à la frappe meurtrière contre la ville de Makivka le jour du Nouvel An, l’état-major des forces armées ukrainiennes a déclaré que jusqu’à 10 unités de matériel militaire russe dans la ville de Donetsk avaient été endommagées ou détruites dans un déclaration publié tard lundi. L’Ukraine ne revendique presque jamais publiquement la responsabilité d’attaques sur le territoire sous contrôle russe en Ukraine. Mais son armée a qualifié l’attaque de Makiivka de « frappe contre la main-d’œuvre et l’équipement militaire russes ».

Le commandement militaire ukrainien a initialement affirmé que jusqu’à 400 soldats russes avaient été tués dans l’incident dans la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine. Le ministère russe de la Défense a donné un chiffre bien inférieur, affirmant que 63 soldats russes sont morts dans la frappe, la plus grande perte de vie signalée par Moscou à ce jour. Le Guardian n’a pas été en mesure de confirmer un nombre officiel de victimes.

Alors que l’Ukraine est sous le choc d’une série de frappes dévastatrices visant ses infrastructures clés cette semaine, son président Volodymyr Zelensky a mis en garde contre de nouvelles attaques à venir. Dans son dernier discours de lundi soir, Zelenskiy a déclaré que la Russie prévoyait une longue campagne d’attaques avec Drones iraniens « épuiser » le pays déchiré par la guerre.

L’état-major des forces armées ukrainiennes a déclaré que jusqu’à 10 unités d’équipements militaires russes de divers types à Makiivka occupée avaient été endommagées ou détruites. “Le 31 décembre, jusqu’à 10 unités de matériel militaire ennemi de divers types ont été détruites et endommagées” dans la ville de Makiivka, dans la région orientale de Donetsk, a déclaré l’état-major des forces armées ukrainiennes dans un communiqué. déclaration publié tard lundi. Il a déclaré que les “pertes” humaines étaient toujours en cours d’établissement.

L’attaque contre Makiivka a tué des dizaines de soldats récemment mobilisés envoyés par Moscou , dans ce qui pourrait être l’un des incidents les plus meurtriers connus impliquant des conscrits russes à ce jour. Le commandement militaire ukrainien a déclaré que jusqu’à 400 soldats russes avaient été tués dans l’incident dans la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, mais cette affirmation n’a pas été vérifiée de manière indépendante. Le ministère russe de la Défense a déclaré que 63 soldats russes étaient morts lorsque l’Ukraine a frappé “une installation de déploiement temporaire” avec quatre missiles Himars fournis par les États-Unis.

Satellite images prises par la société américaine Planet Labs qui auraient prétendument montré les conséquences de la grève sur Makiivka ont circulé en ligne , montrant le bâtiment qui aurait abrité les troupes russes avant et après qu’il ait été touché. Les images, datées du 2 janvier, montrent un bâtiment presque entièrement rasé. Des images non vérifiées publiées en ligne sur les conséquences de l’explosion ont également montré un immense bâtiment réduit à des décombres fumants.

Plusieurs vagues de drones russes ont ciblé des infrastructures critiques dans la capitale ukrainienne Kyiv et ses environs tôt lundi matin. Les débris d’un drone détruit ont frappé le district nord-est de Desnianskiy à Kyiv, blessant un homme de 19 ans qui a ensuite été transporté à l’hôpital, le maire de la ville, Vitali Klitschko, m’a dit. Les infrastructures énergétiques de la ville ont été endommagées, provoquant des pannes d’électricité et de chauffage.

L’Ukraine affirme avoir détruit 40 drones russes en direction de Kyiv dimanche soir , avec 15 détruits au-dessus des régions voisines, trois dans la région de Kyiv et 22 directement au-dessus de la capitale. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré que les forces du pays avaient abattu plus de 80 drones depuis le début de 2023.

La Russie prévoit une longue campagne d’attaques avec des drones iraniens pour “épuiser” l’Ukraine, a averti le président Volodymyr Zelenskiy dans son lundi soir adresse. « C’est probablement parier sur l’épuisement. Épuisant notre peuple, nos défenses anti-aériennes, notre énergie. L’Ukraine, a-t-il dit, devait “agir et tout faire pour que les terroristes échouent dans leur objectif, comme tous leurs autres ont échoué”.

Zelenskiy a déclaré qu’il s’attend à ce que la première tranche de l’aide macrofinancière de l’UE arrive en janvier après s’être entretenu lundi avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Zelenskiy a remercié Von der Leyen pour son soutien, ajoutant que l’aide financière de 18 milliards d’euros (19 milliards de dollars) “est extrêmement importante en ce moment, alors que la Russie tente de rassembler de nouvelles forces d’agression”.

L’Ukraine et l’Union européenne tiendront un sommet à Kyiv le 3 février pour discuter du soutien financier et militaire, a déclaré lundi le bureau de Zelenskiy dans un communiqué. “Les parties ont discuté des résultats attendus du prochain sommet Ukraine-UE qui se tiendra le 3 février à Kyiv et ont convenu d’intensifier les travaux préparatoires”, indique le communiqué.

Un véhicule de combat d’infanterie BMP russe détruit dans la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, vu le 2 janvier 2023. Photographie : Sameer Al-Doumy/AFP/Getty Images