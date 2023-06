Guerre russo-ukrainienne : l’OTAN exhortée à accélérer l’entrée de l’Ukraine

La Grande-Bretagne serait « très favorable » si l’Ukraine disposait d’une voie simplifiée pour rejoindre l’OTAN, ce qui accélérerait son entrée dans l’alliance militaire, a déclaré le ministre britannique des Affaires étrangères James Cleverly lors de la conférence sur la relance de l’Ukraine, qui s’achève jeudi à Londres. Cela signifierait essentiellement ne pas obliger l’Ukraine à passer par l’étape du plan d’action d’adhésion, au cours de laquelle les pays candidats reçoivent des évaluations et des conseils alors qu’ils cherchent à répondre aux critères de l’OTAN en matière de défense et d’autres questions.

Voici les dernières nouvelles sur la guerre et ses effets d’entraînement à travers le monde.

Les dirigeants africains se sont rendus avec un plan de paix. Poutine a montré peu d’intérêt : Lorsque le président russe Vladimir Poutine a rencontré des dirigeants africains à Saint-Pétersbourg ce week-end, il a rapidement fait part de son rejet effectif de leur plan visant à mettre fin à la guerre de la Russie en Ukraine. La délégation africaine a appelé à la désescalade militaire et au retour des enfants touchés par la guerre dans leur pays d’origine, rapporte Robyn Dixon.

Les dirigeants africains s’attendaient à ce que la Russie s’abstienne de commettre des attentats lors de leur visite à Kiev, mais ne s’attendaient pas à une percée rapide, a déclaré Guillaume Gumedeprofesseur à la University of Witwatersrand School of Governance à Johannesburg et directeur de la Democracy Works Foundation. Mais le rejet rapide par Poutine d’éléments clés de leur plan de paix en 10 points a transmis un message clair, malgré sa prétention fréquente d’être « ouvert aux négociations », a-t-il déclaré.