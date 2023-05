Guerre russo-ukrainienne : l’OMS ferme son bureau spécialisé à Moscou

Le bureau européen de l’Organisation mondiale de la santé a décidé de fermer un bureau spécialisé de l’OMS à Moscou et de transférer ses fonctions au Danemark, a annoncé lundi l’organisme de santé.

Cette décision, qui a été décidée lors d’une session virtuelle tenue lundi, fait suite aux appels des membres l’année dernière pour fermer le bureau suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

La session de lundi a également été convoquée après qu’un groupe de 30 États membres a demandé une session extraordinaire dans une lettre en avril, qui notait que les « impacts immédiats et à long terme sur la santé en Ukraine et au-delà » causés par l’invasion de l’Ukraine par la Russie « continuent d’être un question de la plus haute importance ».

La région européenne de l’OMS comprend 53 pays, dont plusieurs en Asie centrale.

Une majorité d’États membres ont accepté la décision, ce qui signifie la fermeture du « Bureau de prévention et de contrôle des maladies non transmissibles » de l’organisme de santé à Moscou, ses fonctions devant être transférées au bureau régional au Danemark « au plus tard » 1er janvier 2024.

Les appels à la fermeture du bureau sont apparus pour la première fois en avril 2022, à la suite de l’invasion de l’Ukraine le 24 février.

L’affaire ne concerne cependant pas le bureau de pays de l’OMS pour la Russie.