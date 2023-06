Guerre russo-ukrainienne : les troupes de Wagner prennent d’assaut Rostov-sur-le-Don | Nouvelles du monde

Des véhicules blindés ont été repérés dans les rues de Rostov-sur-le-Don alors que la Russie enquête sur le chef de Wagner pour « mutinerie armée » (Photo : Reuters/Getty Images) Les forces de Wagner ont appelé à une rébellion armée contre Les dirigeants militaires russes, en tant que président Vladimir Poutine, ont averti le groupe qu’il y aurait une « punition inévitable ». Dans une escalade extraordinaire de la guerre tard vendredi soir, la sécurité a été renforcée à Moscou après que le chef de Wagner Yevgeny Prigozhin a accusé l’armée russe d’avoir lancé une frappe mortelle de missiles sur ses troupes de Wagner. Poutine a dénoncé la « trahison » et la « trahison » du groupe Wagner suite au défi lancé à sa puissance militaire dans un discours à la nation ce matin. Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

Il a déclaré que l'avenir de la Russie était en jeu, décrivant les actions des mutins comme un « coup de poignard dans le dos ». Sans mentionner spécifiquement le patron du groupe Wagner, Prigozhin, Poutine a déclaré que les « ambitions » élevées de certains ont conduit à la « haute trahison ». Il a ajouté que certains Russes avaient été «trompés dans une aventure criminelle» – encore une fois sans faire référence aux combattants rebelles de Wagner. Prigozhin a depuis répondu dans un message audio publié sur la chaîne Telegram de Wagner ce matin. Une voix masculine ressemblant à celle de Prigozhin peut être entendue en disant: «À propos de la trahison de la patrie, le président s'est profondément trompé. Poutine a fait une adresse à la nation (Photo: AP) « Nous sommes des patriotes de notre patrie. Nous nous sommes battus et nous nous battons maintenant. «Et personne ne va – comme l'exigent le président, le FSB (service de sécurité russe) ou qui que ce soit d'autre – admettre notre culpabilité. « Parce que nous ne voulons plus que notre pays vive dans la corruption, le mensonge et la bureaucratie. » Les mesures antiterroristes ont été renforcées dans la capitale russe pour renforcer la sécurité dans la ville.

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a écrit sur Telegram : « En lien avec les informations reçues, des mesures antiterroristes sont prises à Moscou visant à renforcer les mesures de sécurité. «Un contrôle supplémentaire sur les routes a été introduit. « Il est possible de limiter la tenue d'événements publics. Veuillez considérer les mesures prises avec compréhension. Les troupes de Wagner sont également entrées dans la ville russe de Rostov-sur-le-Don où Prigozhin affirme avoir été autorisées à passer par les gardes-frontières. Dans un avertissement aux citoyens, le gouverneur de la ville, Vasily Golubev, a écrit sur Telegram : « La situation actuelle nécessite la concentration maximale de toutes les forces pour maintenir l'ordre. «Les forces de l'ordre font tout ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité des résidents de la région. « Je demande à tout le monde de rester calme et de ne pas quitter la maison sans en avoir besoin. » Prigozhin s'exprimant à l'intérieur du quartier général du district militaire sud de la Russie dans la ville de Rostov-on-Don (Photo: Telegram / AFP) L'autoroute M4 reliant Moscou à Rostov a été fermée à la frontière entre les régions de Lipetsk et de Voronej, a confirmé le gouverneur de Lipetsk. Des sources de la BBC rapportent que des combattants de Wagner ont pris le contrôle de toutes les installations militaires de la ville de Voronej, à mi-chemin entre Rostov-sur-le-Don (où Wagner prétend également être en charge) et la capitale Moscou. Les responsables de la ville de Voronezh n'ont pas encore commenté publiquement cette affirmation. Des images diffusées sur les chaînes locales de Telegram semblent montrer des forces armées entourant un bâtiment gouvernemental à Rostov-on-Don. L'agence de presse Reuters a confirmé que l'emplacement était le bâtiment du quartier général de la police où des hommes armés en uniforme ont été vus marchant autour du périmètre du bâtiment, alors que des véhicules blindés l'entouraient, dont deux chars avec leurs armes pointées dessus. Des séquences vidéo publiées sur la chaîne semblent montrer Prigozhin à l'intérieur du quartier général militaire du sud de la Russie à Rostov-on-Don. Dans une vidéo, Prigozhin dit que ses troupes bloqueront la ville et se rendront à Moscou à moins que le ministre de la Défense Sergei Shoigu et le général Valery Gerasimov ne viennent les rencontrer.



Des combattants du groupe de mercenaires privés Wagner sont déployés dans une rue près du quartier général du district militaire sud de la ville de Rostov-on-Don (Photo: Reuters) « Nous sommes arrivés ici, nous voulons recevoir le chef d'état-major et Choïgou. À moins qu'ils ne viennent, nous serons ici, nous bloquerons la ville de Rostov et nous nous dirigerons vers Moscou », dit-il.

Dans des images séparées publiées sur une chaîne pro-Wagner, Prigozhin est vu assis entre deux généraux, le lieutenant-général de l’armée Vladimir Alekseyev qui avait précédemment publié une vidéo exhortant le patron de Wagner à se retirer. Le gouverneur Golubev a averti les gens d’éviter le centre-ville et a écrit sur Telegram: « En raison de la situation actuelle, je vous demande de vous abstenir de vous rendre dans le centre-ville et, si possible, de ne pas quitter votre domicile. » Il a ajouté que les citoyens de la ville devraient éviter de voyager vers le sud en raison des mesures de sécurité accrues dans la région. Le ministère russe de la Défense a nié la frappe de missiles et a exigé que Prigozhin mette fin aux « actions illégales ».



Un combattant du groupe de mercenaires privés Wagner fait clignoter un signe de victoire dans une rue près du quartier général du district militaire sud de la ville de Rostov-on-Don (Photo: Reuters) La sécurité dans toute la Russie a maintenant été renforcée et Internet restreint, car des camions militaires ont été repérés dans les rues de Moscou. Selon le tracker d’utilisation d’Internet NetBlocks, Google News n’est actuellement pas disponible en Russie. Il montre une baisse de l’utilisation dans tout le pays depuis que Wagner a fait son annonce. Le Kremlin a confirmé que Prigozhin faisait actuellement l’objet d’une enquête pour incitation à la mutinerie, a confirmé l’agence de presse russe Tass. Prigozhin a riposté aux dirigeants militaires russes dans certains messages explosifs de Telegram, le qualifiant de « mal » et a juré de « marcher pour la justice ». Dans d’autres enregistrements audio sur Telegram, Prigozhin dit que ses mercenaires ont été « embrassés » par les gardes-frontières alors qu’ils traversaient la frontière entre la Russie et l’Ukraine plus tôt dans la journée.



Les habitants de Rostov-on-Don ont été avertis de rester à l’intérieur (Photo: Reuters) « Aujourd’hui, ils ont lancé une attaque à la roquette sur nos arrière-camps et un grand nombre de nos camarades ont été tués », a-t-il déclaré. « Ils nous ont trompés par traîtrise », a-t-il ajouté. Prigozhin a alors déclaré que ses troupes évinceraient Choïgou et a appelé l’armée russe à se tenir à l’écart. « Ce n’est pas un coup d’État militaire, mais une marche de la justice », a-t-il déclaré. « Le mal incarné par les dirigeants militaires du pays doit être arrêté », a-t-il crié. Dans une nouvelle entrée sur Telegram, Prigozhin a également affirmé que ses forces avaient abattu un hélicoptère russe.



La dernière escalade de la guerre est qualifiée de « guerre civile » russe (Photo: Reuters) Il affirme que l’hélicoptère « a ouvert le feu sur un convoi civil » – bien qu’il n’ait pas donné de détails sur l’endroit où cet incident se serait produit. Plus tôt, il a publié une vidéo disant que la Russie n’avait aucune raison d’envahir l’Ukraine et que la guerre avait été un désastre. « Mais si quelqu’un se dresse sur notre chemin, nous détruirons tout ce qui se trouve sur notre chemin… Nous avançons, nous irons jusqu’au bout », a ajouté Prigozhin. Et ce matin, il a ajouté : « Nous sommes tous prêts à mourir. Tous les 25 000, puis 25 000 autres », ajoutant que l’action était menée « pour le peuple russe ». Poutine a reconnu que la situation à Rostov-on-Don restait «difficile» car les habitants de la ville ont été invités à rester calmes et à rester à l’intérieur. Selon les médias locaux russes, «l’opération forteresse» a été activée à Rostov-sur-le-Don.



« Operation Fortress » a été activée à Rostov-on-Don (Photo: Reuters) Il s'agit d'un plan pour que le personnel soit en « pleine préparation », 161.ru signalé. Les services secrets russes cherchent maintenant à détenir Yevgeny tandis que les généraux supérieurs ont appelé les combattants de Wagner à se retirer dans ce qu'on appelle une « guerre civile » russe. À l'annonce de la nouvelle, les États-Unis ont confirmé qu'ils surveillaient la situation et ont déclaré: « Nous surveillons la situation et consulterons nos alliés et partenaires sur ces développements. »

