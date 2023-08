Guerre russo-ukrainienne : les États-Unis vont négocier des garanties de sécurité avec Kiev

Deux garçons passent le temps cette semaine près d’immeubles gravement endommagés par les attaques russes à Borodyanka, en Ukraine. L’année dernière, la Russie a occupé puis s’est retirée de la ville, laissant une destruction généralisée. (Jae C.Hong/AP)

Les États-Unis sont devenus le premier pays à commencer à négocier un accord bilatéral avec l’Ukraine sur les garanties de sécurité, a déclaré le bureau présidentiel ukrainien. Le département d’État américain a confirmé que des responsables américains et ukrainiens se sont rencontrés jeudi pour entamer des pourparlers sur des engagements de sécurité à long terme. L’Arabie saoudite devrait accueillir ce week-end des pourparlers au cours desquels des responsables du monde entier discuteront des principes clés pour étayer un plan de paix en Ukraine. La Russie ne sera pas représentée à l’événement.

Voici les dernières nouvelles sur la guerre et ses effets d’entraînement à travers le monde.

Les pourparlers de Washington et de Kiev sur les garanties de sécurité pourraient créer « un modèle de réussite pour d’autres partenaires,« , a déclaré le chef du bureau présidentiel ukrainien, Andriy Yermak, dans une déclaration. « Il est symbolique que les États-Unis d’Amérique – notre plus grand partenaire stratégique – soient devenus le premier pays avec lequel l’Ukraine entame ce processus. » Il a ajouté que les pourparlers pourraient renforcer les progrès de l’Ukraine vers l’adhésion à des groupes tels que l’Union européenne et l’OTAN. Le département d’État américain a déclaré dans une déclaration que la discussion s’inscrivait dans le cadre de la Déclaration conjointe de soutien du G-7 à l’Ukraine.

Des hauts fonctionnaires et des conseillers à la sécurité nationale d’environ 40 pays sont attendus aux pourparlers de paix en Ukraine à Djeddah, une station balnéaire en Arabie Saoudite, Reuters signalé. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu’il espérait que les pourparlers conduiraient à un sommet cet automne pour approuver les principes fondés sur son Formule en 10 points pour un accord de paix.

La base navale russe de Novorossiysk a été attaquée par des « bateaux marins sans pilote » pendant la nuit, a déclaré le ministère de la Défense sur Telegram, ajoutant qu’ils avaient été détruits. Le port est une plaque tournante majeure pour les exportations russes.

La Russie a lancé un total de 1 961 drones Shahed de fabrication iranienne sur l’Ukraine, Le président Volodymyr Zelensky a déclaré dans son adresse du soir. Alors qu’un « nombre important » a été abattu, tous n’ont pas été arrêtés, a-t-il dit, ajoutant que l’Ukraine s’efforçait de renforcer ses systèmes de défense aérienne.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, s’est entretenu avec des responsables nord-coréens de l’augmentation des ventes de munitions à Moscou lorsqu’il était à Pyongyang la semaine dernière, a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, selon le Presse associée. « C’est encore un autre exemple du désespoir de M. Poutine parce que sa machine de guerre est affectée par les sanctions et les contrôles à l’exportation », a déclaré Kirby.

La Russie a abattu sept drones au-dessus de la région de Kalouga au sud-ouest de Moscou, gouverneur régional Vladislav Shapsha a écrit sur Telegram jeudi. Il n’y a pas eu de victimes ni de dégâts, a-t-il précisé. Des drones ont attaqué à plusieurs reprises des gratte-ciel à Moscou plus tôt cette semaine.

Le président nigérien détenu a averti que la région sahélienne de l’Afrique pourrait « tomber sous l’influence russe » via le groupe Wagner. Le président Mohamed Bazoum, écrivant un article d’opinion pour le Washington Post, a déclaré que le récent coup d’État dans son pays pourrait être une « invitation ouverte » au groupe de mercenaires russes.

L’Union européenne a étendu la portée de ses sanctions contre la Biélorussie. Les nouvelles mesures découlent « de l’invasion illégale de l’Ukraine par la Russie et en réponse à l’implication de la Biélorussie dans l’agression », a déclaré la Commission européenne dans une déclaration Jeudi. Il a interdit l’exportation de technologies sensibles susceptibles d’augmenter les capacités militaires biélorusses, ainsi que de munitions, d’armes à feu et de technologies liées aux industries aéronautique et spatiale.

Un propriétaire de magasin russe qui a affiché des pancartes anti-guerre devant son épicerie a été condamné à 1,5 an de prison jeudi, points de vente indépendants signalés. Dmitry Skurikhin était auparavant arrêté en février après avoir tenu une pancarte demandant pardon aux Ukrainiens.

La Russie « utilise la nourriture comme une arme de guerre », a déclaré le secrétaire d’État américain Antony Blinken. dans l’émission « Good Morning America » ​​d’ABC. Il faisait référence au départ de Moscou de l’Initiative céréalière de la mer Noire, qui permettait à l’Ukraine d’exporter des céréales. Blinken s’est également adressé au Conseil de sécurité des Nations Unies, promettant 362 millions de dollars pour lutter contre la faim en Haïti et dans 11 pays africains.

L’offensive ukrainienne progresse à la recherche d’une percée : Kiev a poursuivi une poussée majeure pour récupérer son territoire avec une nouvelle injection de troupes formées et équipées par l’Occident, mais il n’y a pas encore de signe d’une percée majeure, rapportent John Hudson et Anastacia Galouchka.

La phalange de tranchées, de fils-pièges et de mines de la Russie reste en avance sur les forces ukrainiennes et leur objectif de conduire vers le sud et de couper le pont terrestre de la Russie vers la Crimée, une voie d’approvisionnement militaire clé.