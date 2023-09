Guerre russo-ukrainienne : les Cubains visés par un réseau de trafiquants russes

L’année dernière, l’Ukraine a enregistré le plus grand nombre de morts causées par les armes à sous-munitions, selon un rapport de la Coalition contre les armes à sous-munitions. Près de 300 personnes ont été tuées et 600 blessées par des bombes à fragmentation en Ukraine en 2022, selon le rapport, qui indique que presque toutes les victimes étaient des civils et que beaucoup étaient des enfants. Les États-Unis ont commencé cette année à fournir à l’Ukraine des armes largement interdites, que la Russie a largement utilisées lors de son invasion.