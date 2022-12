Guerre russo-ukrainienne : les combats dans le Donbass sont “difficiles et douloureux”, selon Zelenskiy ; 9 millions d’Ukrainiens sans électricité – en direct

Bonjour et bienvenue dans la couverture en direct de la guerre en Ukraine par le Guardian. Je suis Samantha Lock et je vous apporterai tous les derniers développements au fur et à mesure qu’ils se dérouleront au cours des prochaines heures.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré que les combats dans les régions orientales de Bakhmut, Kreminna et d’autres domaines de Donbass sont « difficiles et douloureuses » pour les troupes ukrainiennes.

Le gouverneur régional de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a ajouté que plus de 60 % des infrastructures de la ville de Bakhmut a été partiellement ou totalement détruit dans une mise à jour de lundi.

Malgré les combats, le ministre ukrainien des Affaires étrangères a proposé d’organiser une sommet de la paix fin février – de préférence au Les Nations Unies avec son secrétaire général, António Guterres, comme médiateur éventuel.

Moscou a accusé l’Ukraine d’une attaque meurtrière contre une base aérienne qui a fait trois morts Des militaires russes lundi. Le ministère russe de la Défense a affirmé qu’un drone ukrainien avait été abattu à l’approche de la base d’Engels située à environ 300 miles de la frontière ukrainienne, mais la chute de débris a tué trois militaires. Le gouvernement ukrainien n’a fait aucun commentaire sur les attaques signalées.

L’armée ukrainienne a déclaré que des dizaines de villes dans les régions de Louhansk, Donetsk, Kharkiv, Kherson et Zaporizhzia avaient été bombardées par les forces russes. Dans la région de Kherson, la Russie a bombardé des zones peuplées le long de la rive droite du Dniepr, a indiqué l’armée ukrainienne. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré que la ligne de front à Bakhmut, Kreminna et dans d’autres régions du Donbass “nécessite désormais une force et une concentration maximales” lors de son discours de lundi soir. adresse.

Zelenskiy a déclaré que les pénuries d’électricité persistent, près de neuf millions de personnes restant sans électricité. « Les pénuries persistent. Les coupures de courant se poursuivent », a-t-il déclaré dans son discours vidéo du lundi soir. “Mais le nombre et la durée des pannes diminuent progressivement.”

L’Ukraine doit respecter les propositions de Moscou pour son propre bien ou l’armée russe décidera, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères. “Nos propositions pour la démilitarisation et la dénazification des territoires contrôlés par le régime, l’élimination des menaces à la sécurité de la Russie qui en émanent, y compris nos nouvelles terres, sont bien connues de l’ennemi”, a déclaré l’agence de presse officielle Tass, citant Sergueï Lavrov. le lundi. « Le point est simple : remplissez-les pour votre propre bien. Sinon, la question sera tranchée par l’armée russe.

Le président russe Vladimir Poutine a accueilli lundi à Saint-Pétersbourg les dirigeants d’autres anciens États soviétiques. Dans des propos télévisés, Poutine a déclaré que les menaces à la sécurité et à la stabilité de la région eurasienne augmentaient. “Malheureusement, les défis et les menaces dans ce domaine, en particulier de l’extérieur, ne font que croître chaque année”, a-t-il déclaré. “Nous devons également reconnaître malheureusement que des désaccords surviennent également entre les États membres du Commonwealth.”

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a déclaré que Kyiv visait à organiser un sommet de paix d’ici la fin février. Dmytro Kuleba a suggéré que le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, pourrait être le médiateur possible pour les pourparlers de paix avec la Russie, bien que la Russie ne puisse être invitée que si le pays était d’abord confronté à un tribunal pour crimes de guerre. « Les Nations Unies pourraient être le meilleur endroit pour tenir ce sommet, car il ne s’agit pas de rendre service à un certain pays. Il s’agit vraiment d’amener tout le monde à bord », a-t-il déclaré.

Zelenskiy a également déclaré qu’il avait demandé l’aide de l’Inde pour mettre en œuvre une “formule de paix” lors d’un appel téléphonique avec le Premier ministre Narendra Modi lundi. “J’ai eu un appel téléphonique avec le Premier ministre Narendra Modi et j’ai souhaité une présidence réussie du G20”, a écrit Zelenskiy sur Twitter. “C’est sur cette plate-forme que j’ai annoncé la formule de paix et maintenant je compte sur la participation de l’Inde à sa mise en œuvre.” Le gouvernement indien a déclaré lundi soir dans un communiqué que Modi avait “fortement réitéré” son appel à la fin immédiate des hostilités en Ukraine et transmis le soutien de l’Inde à tout effort de paix.

Le service de sécurité russe du FSB a déclaré qu’un Ukrainien quatre personnes “groupe de sabotage” a été “liquidé” alors qu’il tentait d’entrer dans la région de Briansk dimanche, Les médias d’État russes ont rapporté. Les saboteurs présumés étaient armés d’armes de fabrication étrangère et de quatre engins explosifs improvisés, a indiqué le FSB. Il n’y a pas eu de commentaire immédiat sur l’incident en provenance d’Ukraine.

L’Ukraine a demandé que la Russie ne soit plus membre permanent du Conseil de sécurité. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que la Russie avait illégalement occupé “le siège de l’URSS au Conseil de sécurité de l’ONU depuis l’éclatement de l’Union soviétique en 1991, et que sa présence de trois décennies à l’ONU a été” marquée par des guerres et des saisies de territoires d’autres pays ».