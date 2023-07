Guerre russo-ukrainienne : les attaques russes font des morts parmi les civils

Un barrage d’attaques russes samedi a fait des civils morts et des bâtiments détruits, selon l’état-major général des forces armées ukrainiennes. Il a déclaré que la Russie avait lancé cinq frappes de missiles et 19 frappes aériennes, et tiré 30 fois avec systèmes de lance-roquettes multiples sur les villes et les forces militaires. Les attaques surviennent alors que l’Ukraine intensifie une contre-offensive qui, selon la Russie, a inclus un certain nombre d’attaques de drones pour la plupart interceptées contre Moscou.