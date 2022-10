Guerre russo-ukrainienne : le Royaume-Uni forme des soldats ukrainiens

LONDRES, ROYAUME-UNI –

La loi martiale étant toujours en vigueur en Ukraine, les hommes civils ne sont autorisés à voyager que pour des raisons exceptionnelles et une a été offerte par le Royaume-Uni : ses forces armées entraînent des hommes ukrainiens et les transforment en soldats prêts au combat.

Le programme a transformé des avocats, des constructeurs et même des chorégraphes de danse ukrainiens en soldats après un cours de cinq semaines basé sur la formation de l’infanterie britannique. Dans ce cas cependant, l’homme moyen est dans la trentaine et leurs instructeurs disent que le niveau de maturité et d’urgence qu’ils projettent vient de savoir ce qui les attend. Dans quelques jours à peine, beaucoup quitteront les collines pittoresques du sud de l’Angleterre pour les lignes de front de la guerre dans l’est de l’Ukraine, à plus de 3 000 km.

“Pour nos alliés ukrainiens, il n’y a plus de répétition de mission”, a déclaré le lieutenant-colonel Kempley Buchan-Smith à CTV News, ajoutant “quand ils partiront d’ici, ils devront être prêts pour le combat”.

Certains sont venus ici sans jamais avoir tenu d’arme. Mais alors que leur pays célèbre la Journée du défenseur le 14 octobre, ils partent en tant que nouvelle génération de soldats ayant appris la guerre de tranchées et urbaine, les tactiques de patrouille, les premiers secours sur le champ de bataille et ayant passé des jours à tirer à balles réelles dans un cadre destiné à simuler le chaos de la guerre. .

Une recrue d’une vingtaine d’années, qui s’appelle maintenant Panda, dit que voir d’autres recrues d’horizons si différents changer leur façon de penser et développer leur instinct sur le terrain est une source d’inspiration. “Il n’y a pas de sirènes de raid aérien ici, pas de missiles qui passent au-dessus de nos têtes”, dit-il, “cela signifie que nous sommes motivés pour continuer à nous entraîner jusqu’à ce que nous soyons prêts”, ajoute-t-il.

Au cours des derniers mois, le cours a dû être adapté aux évolutions du champ de bataille, ce qui signifie passer d’une bataille défensive à une bataille offensive.

“Plutôt que de défendre une position, en restant statique dans des endroits retranchés ou dans des maisons, nous examinons comment vous attaquez ces maisons, comment vous attaquez des tranchées et comment vous menez le combat contre l’ennemi”, a expliqué Buchan-Smith.

La traduction dans le domaine de la formation est assurée par des réfugiés ukrainiens – principalement des femmes – qui ont fui la guerre et qui pensent que c’est la meilleure façon d’aider leur pays.

Le Royaume-Uni s’est engagé à former 19 000 recrues et plus de 5 700 ont suivi le cours depuis juin.

Dans le cadre de l’opération Unifier, les Forces armées canadiennes ont formé du personnel militaire ukrainien en Ukraine jusqu’en février, lorsque la guerre a éclaté. Ils ont été déployés au Royaume-Uni depuis août et y resteront au moins jusqu’en décembre.

“C’est tellement gratifiant, tellement épanouissant, à la lumière de ce qui se passe en Ukraine”, a déclaré le major Mike Pal à CTV News, “c’est vraiment bien de voir à quel point c’est important”, a-t-il poursuivi.

“Cela nous remotive quand nous voyons des meurtres aveugles et des crimes de guerre”, ajoute-t-il.