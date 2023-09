Guerre russo-ukrainienne : le port d’Odessa endommagé lors d’une attaque

Les forces russes ont lancé une attaque aérienne contre le port d’Odessa sur la mer Noire lundi matin, ont annoncé l’armée de l’air ukrainienne et des responsables locaux. Des greniers ont été détruits et le port de la ville a été « considérablement endommagé » par l’attaque de drones et de missiles, selon le commandement sud de l’Ukraine.