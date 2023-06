Guerre russo-ukrainienne : l’attaque de Dnipro fait 20 blessés

Des manifestations sont prévues en Russie et dans le monde dimanche pour soutenir le chef de l’opposition russe détenu Alexeï Navalny, à l’occasion de son 47e anniversaire. Voici les dernières nouvelles sur la guerre et ses effets d’entraînement à travers le monde.

La brigade est armée d’armes occidentales, y compris des véhicules de combat d’infanterie Bradley, et s’est entraînée avec des simulations à la base en Allemagne pour apprendre comment leurs adversaires pourraient réagir aux assauts planifiés. Ils sont à l’avant-garde d’un effort visant à transformer les combattants de Kiev en une force moderne qualifiée dans les tactiques de guerre les plus avancées de l’OTAN, rapportent Isabelle Khurshudyan et Kamila Hrabchuk du Post.