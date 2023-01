Guerre russo-ukrainienne : l’Allemagne s’attend à une décision « bientôt » sur la livraison de chars à l’Ukraine ; Zelenskiy promet de lutter contre la corruption – en direct

Ici, sa visite en Afrique du Sud et une tournée africaine plus large commencent. #RussieAfrique pic.twitter.com/dqYS8dDsWv

Jeudi, la Force de défense nationale sud-africaine a déclaré que les exercices, qui se dérouleront du 17 au 27 février près de la ville portuaire de Durban et de Richards Bay, visent “à renforcer les relations déjà florissantes entre l’Afrique du Sud, la Russie et la Chine”.

L’amiral Gorshkov (…) se rendra au point de soutien logistique à Tartous en Syrie, puis participera à des exercices navals conjoints avec les marines chinoise et sud-africaine », a déclaré Tass, citant une source de défense non identifiée.

il y a 25 mois 01.03 HNE L’Allemagne critiquée pour ne pas avoir fourni de chars à l’Ukraine

Une forte pression diplomatique s’est exercée sur Berlin pour envoyer ses chars, ou du moins permettre aux pays qui les ont achetés à l’Allemagne de les réexporter. En tant que producteur des chars Leopard, Berlin a un droit de veto sur leur transfert.

Lors d’un sommet international spécial vendredi sur la base militaire américaine de Ramstein, dans le sud-ouest de l’Allemagne, Berlin a obstinément refusé de prendre une décision sur l’opportunité de donner des chars Leopard 2 à l’Ukraine, ce qui a provoqué une frustration croissante de Kyiv et de ses alliés.

Dimanche, le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, a critiqué l’incapacité de l’Allemagne à fournir le matériel à l’Ukraine.

L’attitude de l’Allemagne est inacceptable. Cela fait presque un an que la guerre a commencé. Des innocents meurent chaque jour. Les bombes russes font des ravages dans les villes ukrainiennes. Des cibles civiles sont attaquées, des femmes et des enfants sont assassinés.

Il a poursuivi : “J’essaie de peser mes mots mais je vais le dire sans ambages : l’Ukraine et l’Europe gagneront cette guerre – avec ou sans l’Allemagne.”

On avait espéré à Kyiv et aux États-Unis que l’Allemagne autoriserait la réexportation de léopards appartenant à des pays comme la Pologne et la Finlande. Cependant, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a déclaré malgré les attentes accrues, “nous ne pouvons toujours pas dire quand une décision sera prise, et quelle sera la décision, en ce qui concerne le char Leopard”.

Morawiecki a déclaré qu’il attendait “une déclaration claire” de Berlin.

Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a déclaré qu’il attendait une décision prochaine sur la livraison de chars à l’Ukraine. S’exprimant dimanche dans une interview sur la chaîne de télévision allemande ARD, Pistorius a déclaré que l’Allemagne ne prendrait pas de décision hâtive car le gouvernement avait de nombreux facteurs à prendre en compte, y compris les conséquences sur le plan intérieur pour la sécurité de la population allemande.

Dans une déclaration commune samedi, les ministres des Affaires étrangères de Lituanie, d’Estonie et de Lettonie avaient également exhorté l’Allemagne “à fournir maintenant des chars Leopard à l’Ukraine”.