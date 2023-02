Guerre russo-ukrainienne: la situation à l’est est “très difficile”, selon le président ukrainien

02.11 HNE La situation sur les fronts de l’Est est “très difficile maintenant”, selon Zelenskiy

Le président ukrainien, Volodymyr Zelenskiy, a déclaré samedi que la situation sur les lignes de front dans l’est du pays se durcissait et que la Russie lançait de plus en plus de troupes au combat.

Le Kremlin a fait pression pour une victoire importante sur le champ de bataille après des mois de revers, les forces russes essayant de resserrer l’emprise sur la ville de Bakhmut et se battant pour le contrôle d’une route d’approvisionnement majeure à proximité pour les forces ukrainiennes.

Les troupes russes tentent également de s’emparer de la ville minière de Vuhledar, à environ 120 km au sud-ouest de Bakhmut, dans la région orientale de Donetsk.

“J’ai souvent dû dire que la situation au front est difficile, et devient de plus en plus difficile, et c’est encore une fois… L’envahisseur met de plus en plus de forces pour briser nos défenses”, a déclaré Zelenskiy dans sa vidéo nocturne. adresse.

“C’est très difficile maintenant à Bakhmut, Vuhledar, Lyman et dans d’autres directions”, a-t-il poursuivi.

Des soldats ukrainiens tirent avec un canon antiaérien sur une position près de Bakhmut. Photographie : Sergueï Shestak/EPA

Plus tôt dans la journée, la vice-ministre de la Défense, Hanna Malyar, a écrit sur Telegram que les efforts russes pour briser les défenses à Bakhmut et Lyman avaient échoué.

Lyman, qui se trouve juste au nord de Bakhmut, a été libéré par les forces ukrainiennes en octobre.

“Cette semaine, les forces d’occupation russes ont déployé tous leurs efforts pour percer notre défense et encercler Bakhmut, et ont lancé une puissante offensive dans le secteur de Lyman”, a déclaré Malyar. “Mais grâce à la résilience de nos soldats, ils n’ont pas réussi.”

Vendredi, Zelenskiy a juré que ses forces se battraient pour Bakhmut « aussi longtemps que possible », mais la situation y devient de plus en plus désastreuse pour les forces ukrainiennes.

L’état-major des forces armées ukrainiennes a rapporté quotidiennement de nombreux affrontements de combat dans la région et les blogueurs militaires de Moscou ont revendiqué un certain nombre de succès russes non vérifiés le long de la ligne de front.