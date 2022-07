Guerre russo-ukrainienne : la Maison Blanche contribue toujours à « faciliter » la protection de Zelensky

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La Maison Blanche continue de fournir une assistance pour assurer la sécurité du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy alors même que l’invasion russe s’est concentrée dans la région orientale du pays, a révélé un responsable de la sécurité.

“Ce n’est pas quelque chose dont il faut se moquer car la sécurité personnelle du président Zelenskyy est quelque chose qui nous concerne”, a déclaré vendredi Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, lors du Forum sur la sécurité d’Aspen.

“C’est un leader en temps de guerre qui traite avec un adversaire, un adversaire, un ennemi en Russie qui est impitoyable, brutal et capable d’à peu près n’importe quoi, donc c’est une préoccupation”, a-t-il poursuivi. “Le président Zelenskyy prend les précautions auxquelles on s’attend pour se protéger, pour protéger la continuité du gouvernement en Ukraine, et nous essayons d’aider et de faciliter cela de toutes les manières possibles.”

Zelenskyy aurait survécu à au moins trois tentatives d’assassinat par les troupes russes dans les premières semaines de l’invasion. Le Times de Londres a rapporté qu’il avait pu éviter ces tentatives parce que des individus russes avaient fourni des renseignements aux responsables du gouvernement ukrainien.

LES ÉTATS-UNIS DOIVENT RECHERCHER DES NORMES INTERNATIONALES SUR LE CYBERESPACE AVEC LA CHINE ET LA RUSSIE : EXPERTS

Le rapport indiquait que le groupe Wagner, une force mercenaire paramilitaire soutenue par la Russie, était à l’origine de deux des tentatives qui permettraient vraisemblablement à la Russie de nier toute implication si le groupe réussissait à tuer Zelenskyy.

Dans un mouvement soutenu par le secrétaire d’État américain Antony Blinken, l’Union européenne a décidé en décembre de sanctionner le groupe Wagner soutenu par la Russie et ses associés pour de graves violations des droits de l’homme, notamment des actes de torture et des exécutions et meurtres extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, et des activités déstabilisatrices dans des pays comme la Libye, la Syrie, la République centrafricaine République africaine et région ukrainienne du Donbass.

L’échec à tuer Zelenskyy se classe parmi les plus grandes lacunes lors de l’invasion de la Russie, selon le chef des espions britanniques Richard Moore.

“Nous avons eu l’énorme privilège dans les services de renseignement américains et britanniques de savoir ce que [Putin’s] plan était, et il avait trois choses qu’il voulait “, a déclaré Moore. ” L’un était d’enlever [President Volodymyr] Zelenskyy, le deuxième était de capturer Kiev, et le troisième était de semer la désunion au sein de l’alliance de l’OTAN.”

LA CHINE « ESSAYE D’ÉTUDIER » LES ÉCHECS DE LA RUSSIE ; LE DIRECTEUR DE LA CIA “N’EXCLURE PAS” L’INVASION À TAIWAN À COURT TERME

“Si vous vous tournez vers ces trois-là brièvement … je pense que c’est un échec, si vous avez complètement échoué à capturer Kyiv.” Cela, a-t-il dit, signifie que la Russie a subi “un nez très, très sanglant”.

Sullivan a reconnu que la communauté américaine du renseignement avait mal jugé la Russie, affirmant que les évaluations avant la guerre indiquaient que la Russie serait « nettement plus capable et… plus efficace sur le champ de bataille ».

“La Russie n’a pas été en mesure d’atteindre les objectifs stratégiques de base que le président Poutine s’est fixés, qui étaient de s’emparer de la capitale Kiev et de mettre fin à l’Ukraine”, a déclaré Sullivan. “Au lieu de cela, les Ukrainiens ont gagné la bataille de Kiev ; ils ont repoussé la Russie depuis Kharkiv ; ils ont empêché la Russie de faire affluer des bombes vers Odessa, et ils ont essentiellement contrecarré les efforts russes pour aller au-delà d’une bande de territoire dans le sud et l’est du pays.”

“Maintenant, nous sommes dans une situation où la Russie est confrontée à des difficultés importantes, constituant le type de force nécessaire pour atteindre les objectifs qui n’ont pas fondamentalement changé”, a-t-il ajouté.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Moore et le directeur de la CIA, William Burns, ont révélé cette semaine que les estimations des services de renseignement américains et britanniques suggéreraient que la Russie a perdu au moins 15 000 soldats depuis le début de l’invasion il y a près de cinq mois : cela équivaudrait au nombre total de soldats russes morts dans le dix ans d’effort de guerre en Afghanistan dans les années 1980.

Andrew Mark Millar de Fox News a contribué à ce rapport.