Guerre russo-ukrainienne : Kyiv ciblée par des drones, des installations énergétiques endommagées provoquant des pannes d’électricité et de chauffage – en direct

Résumé et bienvenue

Pannes d’électricité et de chauffage à Kyiv

La Russie et l’Ukraine se battent pour le contrôle de l’autoroute P66 près de Kremina: UK MoD

En savoir plus sur la réponse du gouvernement britannique : https://t.co/xO7eQ9ifYx

La P66 est une “voie d’approvisionnement clé pour la partie nord du front russe du Donbass depuis la région de Belgorod en Russie” et son utilisation est perturbée par l’artillerie ukrainienne depuis octobre, ajoute le ministère.

Au cours des cinq derniers jours, les forces russes et ukrainiennes se sont probablement battues pour le contrôle de l’autoroute P66, au nord de la ville russe de Lougansk de Kremina, rapporte le ministère britannique de la Défense.

À la suite de grèves nocturnes dans la capitale ukrainienne, Kyiv les infrastructures énergétiques ont été endommagées, provoquant des pannes d’électricité et de chauffage, maire de la ville Vitali Klitschko dit lundi.

il y a 1h 01h40 HNE Des drones russes ciblent Kyiv

Plusieurs vagues de drones russes ont ciblé des infrastructures critiques dans la capitale ukrainienne de Kyiv et ses environs tôt lundi matin.

Des alertes de raid aérien ont été émises à Kyiv et dans tout l’est de l’Ukraine, commençant juste avant minuit et se lamentant encore des heures plus tard.

Le gouverneur régional de Kyiv, Oleksiy Kuleba, a déclaré dans un mettre à jour émis à Telegram vers 3 heures du matin (0100 GMT) heure locale :

C’est bruyant dans la région et dans la capitale : des attaques nocturnes de drones. Les Russes ont lancé plusieurs vagues de [Iranian-made] Drones Shahed. Cibler les infrastructures critiques. La défense aérienne est au travail.

Les débris d’un drone détruit ont frappé le district de Desnianskiy, au nord-est de Kyiv, blessant un homme de 19 ans qui a ensuite été transporté à l’hôpital, le maire de la ville, Vitali Klitschko. m’a dit. Le quartier, situé sur la rive gauche du Dniepr, est principalement un quartier résidentiel et le quartier le plus peuplé de la capitale.

Des résidents locaux se tiennent près d’un cratère après une roquette sur Kyiv, en Ukraine, le 1er janvier. Photographie : Agence Anadolu/Getty Images

À 3 heures du matin, heure locale, l’administration militaire de la ville a signalé que 20 « cibles aériennes » avaient été abattues au-dessus de Kyiv par les systèmes de défense aérienne ukrainiens.

Kyrylo Timochenko, chef adjoint du bureau présidentiel ukrainien, a partagé une photo de l’épave prétendument infligée par un drone tombé dans le district de Desnyanskyi à Kyiv.

“Chute d’épaves de drones sur la chaussée. Les fenêtres de la maison voisine ont été endommagées », a-t-il a écrit à côté de l’image publiée sur sa chaîne Telegram vers 1h du matin lundi.

Attaque de drone sur Kyiv après des alertes aériennes émises dans l’est de l’Ukraine Lire la suite