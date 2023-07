Guerre russo-ukrainienne : Greta Thunberg rencontre le président Zelensky à Kiev

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rencontré jeudi la militante suédoise Greta Thunberg et d’autres membres d’un nouveau groupe qui étudie les conséquences environnementales de la guerre. Ils ont discuté de l’impact de l’attaque sur le barrage et la centrale hydroélectrique de Kakhovka au début du mois ainsi que d’autres questions liées à « l’impact destructeur de l’agression russe sur la nature », a déclaré Zelensky dans son discours du soir.

L’ancien vice-président américain Mike Pence s’est également rendu à Kiev et a rencontré Zelensky jeudi, lors d’un voyage surprise qui a mis en évidence la division républicaine sur l’aide américaine à l’Ukraine. Il est le seul candidat présidentiel du GOP à s’être rendu en Ukraine.

Voici les dernières nouvelles sur la guerre et ses effets d’entraînement à travers le monde.

L’utilisation de telles mines est en violation du Traité d’interdiction des mines de 1997, dont l’Ukraine est signataire, rapportent Eve Sampson et Samuel Granados. (La Russie n’est pas signataire et a utilisé plusieurs types différents de mines antipersonnel interdites lors de l’invasion, a constaté HRW dans des rapports précédents.) Les mines déclenchées par le poids corporel sont considérées comme particulièrement pernicieuses en raison de leur petite taille et de leur apparence inoffensive, ce qui peut entraîner des ou d’autres civils les manipulant sans le savoir.