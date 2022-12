Guerre russo-ukrainienne en direct

Volodymyr Zelensky a qualifié les attaques contre Kherson de “terreur … tuer pour l’intimidation et le plaisir”. Il a déclaré : “c’est la vraie vie de l’Ukraine… Le monde doit voir et comprendre contre quel mal absolu nous luttons”.

l’Ukraine ministre de la Défense, Oleksii Reznikova déclaré l’attaque de Kherson est une preuve supplémentaire que l’Ukraine a besoin de plus de systèmes de défense et a demandé plus d’armes et de munitions.