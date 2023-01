Guerre russo-ukrainienne en direct : Zelenskiy s’engage à poursuivre le combat face à une nouvelle vague d’attaques de missiles russes

Bonjour et bienvenue dans la couverture continue en direct du Guardian sur la guerre en Ukraine. Je suis Adam Fulton et voici un aperçu des dernières nouvelles alors qu’il passe 9 heures du matin à Kyiv en ce premier jour de la nouvelle année.

Le président Volodymyr Zelenskiy a déclaré samedi que son seul souhait pour les Ukrainiens pour 2023 était la victoire et il a décidé de maintenir le cap.. “Je veux nous souhaiter à tous une chose : la victoire”, a-t-il déclaré dans un message vidéo juste avant minuit alors que les Ukrainiens marquaient leur premier nouvel an depuis l’invasion. Zelenskiy a réitéré qu’il resterait avec son peuple pendant qu’il se battait pour la liberté. « On nous a dit de nous rendre. Nous avons choisi une contre-attaque », a-t-il déclaré. « Nous sommes prêts à nous battre pour cela [freedom]. C’est pourquoi chacun de nous est ici. Je suis là, nous sommes là, vous êtes là, tout le monde est là. Nous sommes tous des Ukrainiens.

Les dirigeants russes ont publié une série de messages provocants avant le nouvel an. Le président Vladimir Poutine a déclaré que la Russie « ne céderait jamais » à l’Occident et se battait pour sa « patrie, la vérité et la justice… afin que la sécurité de la Russie puisse être garantie ». C’était son discours du nouvel an le plus long de ses deux décennies à la tête.

Le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, a déclaré la victoire de la Russie sur l’Ukraine était “inévitable”.