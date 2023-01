Guerre russo-ukrainienne en direct: Zelenskiy s’attend à des “décisions fortes” alors que les alliés de Kyiv se rencontrent en Allemagne

Bonjour et bienvenue dans la couverture en direct d’aujourd’hui de la guerre en Ukraine. Je m’appelle Helen Sullivan et je vous apporterai les dernières nouvelles d’ici peu.

Notre principale histoire ce matin : le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré que son gouvernement s’attendait à des « décisions fortes » de la part des dirigeants de la défense de l’OTAN et d’autres pays réunis vendredi pour discuter du renforcement de la capacité de l’Ukraine à affronter les forces russes avec des chars de combat modernes.

Voici les autres développements récents clés :

Un groupe de 11 pays de l’Otan a promis une série de nouvelles aides militaires à l’Ukraine, avant une réunion cruciale sur les armes pour Kyiv en Allemagne vendredi. L’aide de pays tels que la Grande-Bretagne, l’Estonie, la Lettonie et la Pologne comprendra des dizaines de systèmes de défense antiaérienne Stinger, des canons antiaériens S-60, des mitrailleuses et une formation, selon un communiqué.

Les États-Unis ont annoncé 2,5 milliards de dollars de nouvelles armes et munitions pour l’Ukraine. Le package comprend 90 véhicules blindés de transport de troupes Stryker, 59 véhicules de combat d’infanterie Bradley supplémentaires, des systèmes de défense aérienne Avenger et des munitions grandes et petites, selon un communiqué du Pentagone.

CIA le réalisateur William Burns s’est récemment rendu en secret dans la capitale ukrainienne pour rencontrer le président Volodymyr Zelenskiy, un responsable américain a déclaré jeudi à Reuters. “Le directeur Burns s’est rendu à Kyiv, où il a rencontré des homologues du renseignement ukrainien ainsi que le président Zelenskiy et a renforcé notre soutien continu à l’Ukraine et à sa défense contre l’agression russe”, a déclaré le responsable américain, qui a refusé d’être identifié ou de dire quand la visite a eu lieu. .

La Grande-Bretagne prévoit d’envoyer 600 missiles Brimstone en Ukraine pour soutenir le pays dans sa lutte contre la Russie, a annoncé le ministre de la Défense, Ben Wallace. S’exprimant lors d’une réunion avec d’autres ministres de la Défense à la base militaire de Tapa en Estonie, Wallace a décrit un ensemble de soutien militaire annoncé précédemment pour l’Ukraine, y compris l’envoi de chars Challenger. “Nous sommes là pour le long terme”, a-t-il déclaré.

Le gouvernement suédois a annoncé un nouveau programme d’aide militaire à l’Ukraine qui comprendra des véhicules blindés de combat d’infanterie et le système d’artillerie Archer. La Pologne a déclaré qu’elle envoyait des canons anti-aériens S-60 avec 70 000 cartouches et qu’elle était prête à faire don d’une compagnie de chars Leopard 2 de fabrication allemande, “en attendant (une) coalition plus large” de donateurs Leopard.

Le ministre lituanien de la Défense, Arvydas Anušauskas, a déclaré que plusieurs pays annonceraient l’envoi de chars Leopard 2 en Ukraine. lors de la réunion des ministres de la Défense de vendredi à la base aérienne de Ramstein en Allemagne. Le nombre total de véhicules blindés promis lors de la réunion de demain s’élèverait à des centaines, a déclaré Anušauskas à Reuters.

Le ministre estonien de la Défense, Hanno Pevkur, a annoncé que son pays enverrait du matériel militaire à l’Ukraine d’une valeur de 113 millions d’euros dans son dernier package de soutien.

Le Danemark a annoncé qu’il ferait don de 19 systèmes d’artillerie d’obusier Caesar de fabrication française à Kyiv.

Les ministres américain et allemand de la Défense se sont rencontrés jeudi alors que Berlin fait face à des pressions pour autoriser le transfert de chars Leopard de fabrication allemande vers l’Ukraine. La rencontre entre Lloyd Austin et Boris Pistorius a eu lieu alors qu’une source gouvernementale allemande a déclaré à Reuters que Berlin autoriserait l’envoi de chars Leopard en Ukraine pour aider sa défense contre la Russie si les États-Unis acceptaient d’envoyer leurs propres chars.

Un porte-parole du gouvernement allemand a déclaré qu’il n’avait encore reçu de demande d’aucun pays pour l’autorisation de réexporter des chars de fabrication allemande vers l’Ukraine. Le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, a signalé qu’il pourrait envoyer des chars Leopard 2 en Ukraine dans le cadre d’une coalition plus large, même sans l’approbation de l’Allemagne. “Le consentement est d’une importance secondaire ici, soit nous obtiendrons ce consentement rapidement, soit nous ferons le nécessaire nous-mêmes”, a déclaré Morawiecki.

Le Kremlin a déclaré que la Russie atteindrait ses objectifs en Ukraine “d’une manière ou d’une autre” et que plus tôt Kyiv acceptera ses demandes, plus tôt le conflit prendra fin. Le Kremlin a déclaré à plusieurs reprises que la Russie était prête à mettre fin aux opérations militaires si l’Ukraine répondait à ses exigences, mais Moscou n’a pas publiquement exposé les détails de sa position de négociation ni ce qu’elle attend de Kyiv pour mettre fin aux hostilités.