Guerre russo-ukrainienne en direct: Zelenskiy s’apprête à rencontrer les principaux dirigeants de l’OTAN alors que la Russie frappe Kiev pour la deuxième nuit consécutive

Bienvenue à notre couverture en direct de la guerre en Ukraine avec moi, Helen Sullivan.

La Russie a lancé une vague d’attaques de drones kamikazes sur Kiev et sa région pour la deuxième nuit consécutive, a annoncé mercredi l’armée ukrainienne, quelques heures avant que le président Volodymyr Zelenskiy ne tienne aujourd’hui des réunions bilatérales avec les dirigeants américains, canadiens, allemands, britanniques, les Pays-Bas, le Japon et d’autres partenaires.

La réunion au sommet de l’OTAN à Vilnius intervient après l’échec de Zelenskiy dans un ultime effort pour obtenir une invitation pour l’Ukraine à rejoindre l’OTAN. L’Otan a déclaré dans un plan d’ascension que « l’avenir de l’Ukraine » est dans l’alliance et que le pays y rejoindra lorsque « les alliés seront d’accord et que les conditions seront remplies ».

La décision de ne pas émettre d’invitation ou de fournir un calendrier ferme a incité Zelenskiy à dire qu’il avait « foi » mais pas confiance dans les décisions de l’alliance.

Dans d’autres développements clés :

L’Allemagne a trouvé des traces d’explosifs sous-marins dans des échantillons prélevés sur un yacht qu’elle soupçonne « d’avoir été utilisés pour transporter les explosifs » pour faire sauter les gazoducs Nord Stream, il a dit au Conseil de sécurité de l’ONU dans une lettre avec la Suède et le Danemark. Une série d’explosions inexpliquées a frappé les pipelines Nord Stream 1 et 2 reliant la Russie et l’Allemagne sous la mer Baltique en septembre dernier dans les zones économiques exclusives de l’Allemagne, de la Suède et du Danemark.

Un officier supérieur du service de recrutement russe et ancien commandant de sous-marin accusé par l’Ukraine de frappes meurtrières sur son territoire a été abattu alors qu’il faisait du jogging dans la ville de Krasnodar, dans le sud de la Russie. Stanislav Rzhitsky, 42 ans, a été tué lundi par un tireur non identifié lors d’une course matinale dans un parc, a annoncé la police. Les services de sécurité russes du FSB ont déclaré mardi qu’un homme de 64 ans avait été arrêté, soupçonné d’avoir perpétré l’attaque.

Une femme a été tuée par des bombardements russes dans le village de Sofiyivka dans la région de Kherson, a déclaré le gouverneur sur Telegram. Oleksandr Prokudin a également affirmé que des quartiers résidentiels de la région avaient été incendiés par des « terroristes russes » et avaient fait deux blessés, dont un dans un état grave.

Le gouvernement britannique a annoncé mardi qu’il fournirait un programme de soutien de 50 millions de livres sterling (64,65 millions de dollars) pour la réparation de l’équipement et la création d’un centre de réhabilitation militaire en Ukraine. Dans le cadre de la nouvelle tranche de soutien, qui sera discutée lors du sommet de l’OTAN de cette semaine à Vilnius, Luthuania, le Royaume-Uni et les membres du G7 fourniront des milliers de cartouches supplémentaires de munitions Challenger 2 et plus de 70 véhicules de combat et de logistique.

La France va commencer à fournir à l’Ukraine des missiles Scalp à longue portée qui permettront aux forces de Kiev de se défendre, a déclaré le président Emmanuel Macron. « J’ai décidé d’augmenter les livraisons d’armes et d’équipements pour permettre aux Ukrainiens d’avoir la capacité de frapper en profondeur tout en gardant notre doctrine pour permettre à l’Ukraine de défendre son territoire », a-t-il déclaré mardi.