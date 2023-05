Guerre russo-ukrainienne en direct : Zelenskiy remercie les forces de défense aérienne, des explosions secouent Kiev pour la deuxième nuit consécutive

Zelenskiy a présenté un projet de loi qui sanctionnerait l’allié russe l’Iran pendant 50 ans en raison de son rôle dans la fourniture d’armes à Moscou, dont des centaines de drones. S’il est adopté par le parlement ukrainien, le projet de loi empêcherait les marchandises iraniennes de transiter par l’Ukraine et interdirait l’utilisation de son espace aérien, tout en imposant des sanctions commerciales, financières et technologiques à l’Iran et à ses citoyens.

Les pays occidentaux n’ont laissé d’autre choix à la Biélorussie que de déployer des armes nucléaires tactiques russes et feraient mieux de veiller à ne pas «franchir les lignes rouges» sur les questions stratégiques clés, a déclaré un haut responsable biélorusse. Alexander Volfovich, secrétaire d’État du Conseil de sécurité du Bélarus, a déclaré qu’il était logique que les armes aient été retirées après l’effondrement soviétique de 1991, car les États-Unis avaient fourni des garanties de sécurité et n’avaient imposé aucune sanction. « Aujourd’hui, tout a été démoli. Toutes les promesses faites sont perdues à jamais », a déclaré l’agence de presse Belta, citant Volfovich, à un intervieweur de la télévision d’État.

La porte-parole de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Nabila Massrali, a déclaré que la Russie « sera tenue responsable » des attaques contre des zones civiles . « [Russian] les dirigeants et les auteurs seront tenus responsables. Nous restons déterminés à aider Ukraine se défendre », a-t-elle écrit sur Twitter.

Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a nommé une commission pour enquêter Allégations américaines selon lesquelles un navire russe aurait récupéré des armes dans une base navale près du Cap l’année dernière, a déclaré la présidence dans un communiqué. Les allégations ont provoqué une querelle diplomatique entre les États-Unis, l’Afrique du Sud et la Russie et remis en question la position non alignée de l’Afrique du Sud sur le conflit ukrainien.

Avec l’Agence France-Presse et Reuters