Guerre russo-ukrainienne en direct : Zelenskiy rapporte une journée « puissante » pour l’Ukraine au front ; L’Arabie saoudite accueillera le sommet de la paix soutenu par Kiev

« La guerre revient sur le territoire de la Russie », a averti Volodymyr Zelenskiy après que les drones ont été abattus au-dessus de Moscou. Le président ukrainien a déclaré qu’il s’agissait « d’un processus inévitable, naturel et absolument équitable » et que les centres symboliques et les bases militaires de la Russie seraient ciblés.