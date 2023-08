Guerre russo-ukrainienne en direct : Zelenskiy jure de se venger de « l’attaque terroriste » de Tchernihiv ; un drone frappe une gare russe

Le ministère russe de la Défense a signalé une vague d’attaques de drones ukrainiens samedi ciblant les régions de Moscou, Novgorod au nord-ouest de la capitale russe, et Belgorod, qui borde l’Ukraine. Le ministère a déclaré que personne n’avait été blessé. La région de Belgorod, à plus de 600 km de Moscou, est une étape vitale sur les lignes d’approvisionnement russes et est fréquemment ciblée par des drones et des missiles.