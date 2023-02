Guerre russo-ukrainienne en direct: Zelenskiy fait pression pour un 10e paquet de sanctions de la part des dirigeants de l’UE réunis à Kyiv

Von der Leyen a également réitéré que l’UE plafonnerait le prix des produits pétroliers russes, dans le cadre d’un plan plus large du G7 visant à restreindre les revenus pétroliers disponibles pour la machine de guerre du Kremlin. Le G7 et l’UE se sont déjà mis d’accord sur un plafonnement des prix du pétrole brut qui est entré en vigueur en décembre dernier et, selon Von der Leyen, coûte à la Russie 160 millions d’euros (143 millions de livres sterling/174 millions de dollars) par jour. Les 27 États membres de l’UE doivent encore se mettre d’accord sur le dernier plafond des prix du pétrole.