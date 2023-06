Guerre russo-ukrainienne en direct: Zelenskiy dit que l’Ukraine est prête à lancer une contre-offensive – rapport

La Russie détient des pans du territoire ukrainien à l’est, au sud et au sud-est. Une longue période de temps sec dans certaines parties de l’Ukraine a fait prévoir que la contre-offensive pourrait être imminente. Au cours des dernières semaines, l’Ukraine a multiplié les frappes contre les dépôts de munitions et les routes logistiques russes.

Les évènements clés

La proposition de l’Indonésie fait suite à la visite du président Joko Widodo à Moscou et à Kiev l’année dernière, où il a proposé de jouer le rôle d’intermédiaire entre leurs dirigeants et de relancer les pourparlers de paix. Il était également président du groupe G20 des principales économies à l’époque.

La Russie détient des pans du territoire ukrainien à l’est, au sud et au sud-est. Une longue période de temps sec dans certaines parties de l’Ukraine a fait prévoir que la contre-offensive pourrait être imminente. Au cours des dernières semaines, l’Ukraine a multiplié les frappes contre les dépôts de munitions et les routes logistiques russes.

il y a 1h 02h42 HAE L’armée russe pourrait avoir du mal à Bakhmut par rapport à Wagner, suggère le ministère de la Défense britannique

Le déploiement forcé de troupes russes autrefois d’élite du VDV à Bakhmut au milieu du retrait des forces mercenaires de Wagner signifie que « l’ensemble de la force russe sera probablement moins flexible pour réagir aux défis opérationnels », a déclaré le ministère britannique de la Défense.

La dernière mise à jour des renseignements du ministère a indiqué que les VDV (forces aéroportées) russes avaient assumé un rôle de plus en plus important dans la ville dévastée de l’est de l’Ukraine et que des éléments des 76e et 106e divisions et deux brigades VDV distinctes supplémentaires étaient désormais déployés dans la région.

Le ministère a déclaré dans son briefing, publié sur Twitter :

Le VDV est très dégradé par rapport à son statut « d’élite » d’avant l’invasion. Cependant, les commandants russes ont probablement tenté de maintenir certaines de ces unités encore relativement capables en tant que réserve non engagée. Parce qu’ils ont plutôt été contraints de les déployer pour tenir la ligne de front à Bakhmut, l’ensemble de la force russe est susceptible d’être moins flexible pour réagir aux défis opérationnels.

Dernière mise à jour du renseignement de défense sur la situation en Ukraine – 03 juin 2023. En savoir plus sur l’utilisation du langage par Defense Intelligence : https://t.co/NpCAVfOIDJ 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/MMENB7yw7d — Ministère de la Défense 🇬🇧 (@DefenceHQ) 3 juin 2023