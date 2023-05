Guerre russo-ukrainienne en direct: Zelenskiy assistera en personne au G7, selon des informations, alors que les dirigeants préparent de nouvelles sanctions

Des explosions ont été signalées ce matin dans des régions très éloignées, rapporte Reuters, notamment Kriviy Rih dans le centre de l’Ukraine et Rivne et Lutsk dans l’ouest.

Mais il n’y a eu aucun rapport de frappes sur des infrastructures ou des cibles civiles et aucune indication de victimes car les alertes ont été retirées à Kiev et dans les régions du centre et du sud.

Des alertes de raid aérien ont retenti dans toute l’Ukraine tôt vendredi, certaines régions signalant plus tard des explosions et des responsables affirmant que des unités anti-aériennes étaient en action dans plusieurs régions.

il y a 21 mois 00h39 HAE Justin McCurry

Les médias japonais disent que le communiqué des dirigeants du G7 devrait inclure un appel aux pays pour qu’ils cessent de fournir des armes à la Russie pour poursuivre sa guerre en Ukraine.

Citant des responsables gouvernementaux japonais anonymes, l’Asahi Shimbun a déclaré que les discussions se concentreraient sur la manière dont les pays du G7 pourraient combler les lacunes pour renforcer les sanctions contre le Kremlin.

Le communiqué devrait ressembler à une déclaration publiée par les ministres des Affaires étrangères du G7 le mois dernier qui a exhorté les pays à cesser de fournir à la Russie des produits qui pourraient être convertis à des fins militaires « ou faire face à des coûts importants », selon le journal.

Les sanctions américaines « empêcheraient environ 70 entités de Russie et d’autres pays de recevoir des exportations américaines en les ajoutant à la liste noire du commerce. Et il y aura plus de 300 nouvelles sanctions contre des individus, des entités, des navires et des aéronefs », a déclaré un responsable américain.

Les États-Unis et leurs alliés, y compris l’UE et la Grande-Bretagne, ont continué à renforcer les sanctions et la pression sur le contrôle des exportations contre la Russie depuis le début de l’invasion de l’Ukraine en février 2022.