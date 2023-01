Guerre russo-ukrainienne en direct: Zelenskiy appelle à de nouvelles sanctions et à plus d’armes après les dernières frappes

Dans son discours du soir après les tirs de missiles meurtriers de jeudi, Zelenskiy a appelé à de nouvelles sanctions contre la Russie et à ce que les alliés fournissent plus d’armes à l’Ukraine.

Les civils ukrainiens se sont mis à l’abri jeudi alors que la Russie a tiré un barrage de missiles et de drones à travers le pays, tuant au moins 11 personnes, un jour après que Kyiv a obtenu des promesses de chars de combat pour lutter contre l’invasion de Moscou par les pays occidentaux.

Zelensky a dit :

Cette agression russe ne peut et ne doit être arrêtée qu’avec des armes adéquates. L’État terroriste ne comprendra rien d’autre. Armes sur le champ de bataille. Des armes qui protègent nos cieux.

De nouvelles sanctions contre la Russie, c’est-à-dire des armes politiques et économiques. Et les armes légales – nous devons travailler encore plus dur pour établir un tribunal pour le crime d’agression russe contre l’Ukraine.