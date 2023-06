Guerre russo-ukrainienne en direct: une fille de 2 ans tuée dans l’explosion de Dnipro alors que Kiev repousse une attaque aérienne

Le plan de contre-offensive de l’Ukraine est « très impressionnant » et peut réussir, a déclaré le général David Petraeus à l’émission Today de la BBC Radio 4, ajoutant que les Ukrainiens étaient « déterminés à libérer leur pays ». Petraeus, qui a dirigé la CIA et dirigé les forces internationales en Irak et en Afghanistan, s’est récemment rendu à Kiev pour rencontrer Volodymyr Zelenskiy et d’autres.