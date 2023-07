Guerre russo-ukrainienne en direct : un général américain prédit une « très longue » contre-offensive ; Le chef de la CIA en visite secrète à Kiev

Ce que j’avais dit, c’est que ça va prendre 6, 8, 10 semaines, ça va être très difficile. Ça va être très long, et ça va être très, très sanglant. Et personne ne devrait se faire d’illusions sur tout cela.

La guerre sur papier et la vraie guerre sont différentes. Dans une vraie guerre, de vraies personnes meurent. De vraies personnes sont sur ces lignes de front et de vraies personnes sont dans ces véhicules. De vrais corps sont déchiquetés par des explosifs brisants.

Milley a déclaré qu’il n’était pas surpris que les progrès aient été plus lents que certaines personnes et ordinateurs auraient pu le prédire.

La contre-offensive de l’Ukraine sera très difficile et la réalisation de gains prendra beaucoup de temps et sera « très, très sanglante », a averti le haut gradé américain.

Par ailleurs, Burns a récemment effectué un voyage secret en Ukraine et a rencontré ses homologues du renseignement et le président Volodymyr Zelenskiy, a confirmé un responsable américain à l’Agence France-Presse. Il a rapporté que le responsable avait déclaré que la mutinerie « n’était pas un sujet de discussion ».

Le président Joe Biden a déclaré lundi que le soulèvement faisait partie d’une lutte au sein du système russe et que les États-Unis et leurs alliés n’y étaient pas impliqués.

L’appel téléphonique de Burns avec Naryshkin, le chef du service de renseignement étranger russe SVR, a eu lieu au cours de la semaine et a été le contact au plus haut niveau entre les deux gouvernements depuis la tentative de mutinerie, a rapporté Reuters selon le WSJ.

Le directeur de la CIA, William Burns, a appelé le chef des espions russes Sergei Naryshkin après la mutinerie avortée du week-end dernier en Russie pour assurer au Kremlin que les États-Unis n’y avaient joué aucun rôle, ont rapporté le New York Times et le Wall Street Journal.

De plus amples informations sont arrivées sur les victimes d’une attaque de missiles russes vendredi sur une école de village près de la ligne de front dans la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine.

Reuters rapporte que la police ukrainienne a déclaré que deux femmes avaient été tuées et six personnes blessées. Un enseignant du primaire de 56 ans et un chef comptable de 44 ans sont morts dans l’attaque contre le village de Serhiivka, a annoncé la police.

Douze employés étaient les seuls occupants de l’immeuble, a précisé le parquet. Les écoles ukrainiennes n’étaient pas en session pour les étudiants vendredi.

La police nationale ukrainienne a déclaré dans un communiqué :

Les troupes russes, dans un coup direct, ont détruit une école où se trouvaient des civils.

Le bureau du procureur de la région de Donetsk a déclaré que quatre hommes âgés de 54 à 69 ans et deux femmes âgées de 24 et 34 ans avaient été blessés et transportés à l’hôpital, et qu’il avait ouvert une enquête sur l’attaque.