Guerre russo-ukrainienne en direct : trois morts dans un tir de missile à Odessa ; Le chef du nucléaire de l’ONU visitera l’usine de Zaporizhzhia

il y a 6 mois 00h42 HAE Résumé d’ouverture

Bonjour et bienvenue dans notre couverture en direct de la guerre de la Russie en Ukraine – c’est Royce Kurmelovs vous apportant les derniers développements.

Trois personnes ont été tuées et au moins 13 blessées lors d’une attaque au missile sur le ville d’Odessa, ont annoncé mercredi des responsables ukrainiens. Les autorités affirment que l’attaque a touché des infrastructures civiles dans la ville portuaire du sud et que des travaux sont en cours pour fouiller les décombres à la recherche de survivants.

Le chef du chien de garde nucléaire de l’ONU, Raphaël Grossia rencontré le président Volodomyr Zelenski pour discuter des risques pour la centrale nucléaire de Zaporizhzhia avant une visite prévue de l’installation. Grossi a déclaré aux journalistes après la réunion qu’il prévoyait de se rendre à l’usine mercredi afin qu’il puisse « faire [his] propre évaluation » quant au « type de danger que nous avons ».

Zelenskiy lui-même a salué le courage des troupes ukrainiennes au début de la contre-offensive de son pays et a désigné des unités opérant près de la ville assiégée de Bakhmut en disant « il y a un mouvement vers l’avant dans divers domaines ». Zelenskiy a également fait l’éloge de plusieurs autres unités en les remerciant « pour votre force ».

Pendant ce temps, le président russe Vladimir Poutine a affirmé que les pertes ukrainiennes pendant le conflit étaient presque « catastrophiques » et que la contre-attaque n’avait réussi dans aucun domaine. Le président russe a fait cette affirmation lors de réunions télévisées avec des correspondants de guerre et des blogueurs militaires. « Il s’agit d’une contre-offensive massive, utilisant des réserves stratégiques qui ont été préparées pour cette tâche », a déclaré Poutine. « Ils en ont perdu plus de 160, nous avons perdu 54 chars, et certains d’entre eux sont sujets à restauration et réparation. »

