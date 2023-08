Guerre russo-ukrainienne en direct : trois drones abattus dans la région de Moscou, selon le maire

En savoir plus

En plus de l’attaque de la ville de Moscou, deux drones ont été « détruits par des systèmes de défense aérienne » dans les districts de Mozhaisk et Khimki à Moscou, a-t-il ajouté.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que le drone avait été « supprimé par la guerre électronique » avant de perdre le contrôle et d’entrer en collision avec le bâtiment.

Les évènements clés

il y a 8 mois 01.23 HAE La Russie attaque des installations céréalières dans la région du Danube en Ukraine

La Russie a attaqué des installations céréalières à Odessa et dans la région du Danube pendant la nuit, provoquant des incendies dans des installations céréalières, ont annoncé mercredi l’armée ukrainienne et les autorités locales.

« L’ennemi a frappé des installations de stockage de céréales et un complexe de production et de transbordement dans la région du Danube. Un incendie se déclare dans les entrepôts et est rapidement maîtrisé. Les pompiers continuent de travailler », a déclaré l’armée sur l’application de messagerie Telegram.