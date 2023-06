Guerre russo-ukrainienne en direct : Prigozhin se rendra en Biélorussie à la fin de la rébellion ; Les services de renseignement américains soupçonnent un complot de Wagner, rapportent les médias américains

il y a 12 mois 22.12 HAE Poutine « évidemment très effrayé » et « probablement caché », dit Zelenskiy

Le président russe Vladimir Poutine a « évidemment très peur » et « probablement se cache », a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy dans son dernier discours du soir.

« L’homme du Kremlin a évidemment très peur et se cache probablement quelque part, ne se montre pas. Je suis sûr qu’il n’est plus à Moscou… Il sait de quoi il a peur parce qu’il a lui-même créé cette menace », a déclaré Zelenskiy.

Poutine n’a pas commenté l’accord négocié par la Biélorussie qui a négocié la sortie de Prigozhin de Russie et le retrait des troupes de Wagner de Rostov. On pense qu’il a quitté Moscou dans un avion samedi après-midi et on ne sait pas où il se trouve.

Son départ apparent de la capitale contraste notamment avec celui de Zelenskiy, resté à Kiev lorsque la Russie a lancé son invasion de l’Ukraine l’an dernier.

« Aujourd’hui, le monde a vu que les patrons de la Russie ne contrôlent rien. Rien du tout. Chaos complet. Absence totale de toute prévisibilité. Et cela se passe sur le territoire russe, qui est entièrement chargé d’armes », a déclaré Zelenskiy.

« En une seule journée, ils ont perdu plusieurs de leurs plus d’un million de villes et ont montré à tous les bandits, mercenaires, oligarques et à tous les autres russes à quel point il est facile de capturer des villes russes et, probablement, des arsenaux avec des armes. »