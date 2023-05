Guerre russo-ukrainienne en direct : Moscou renouvelle ses attaques aériennes sur Kiev ; Biden rencontrera Zelenskiy au sommet du G7

Les États-Unis ont déclaré qu’ils soutiendraient un effort international conjoint pour former des pilotes ukrainiens au pilotage de F-16 et d’autres avions de chasse modernes., marquant un coup de pouce significatif au soutien occidental à Kiev alors qu’il prépare une contre-offensive majeure. La nouvelle a été bien accueillie par Volodymyr Zelenskiy et le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, dont la RAF sera impliquée dans l’initiative.