Guerre russo-ukrainienne en direct : Moscou organise des élections « simulées » dans les zones illégalement occupées d’Ukraine

La relance de l’accord sur les céréales de la mer Noire est « essentielle » pour la sécurité alimentaire, a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan. Lors d’une apparition conjointe dans les médias avec son homologue russe Sergueï Lavrov, il a déclaré : « Nous avons souligné son rôle essentiel pour la sécurité alimentaire mondiale et la stabilité en mer Noire ».

Les autorités installées par la Russie ont commencé jeudi à organiser des élections régionales dans certaines parties de l’Ukraine que la Russie a revendiquées l’année dernière, cherchant à consolider l’autorité de Moscou dans ce qu’elle appelle ses « nouveaux territoires » malgré le conflit en cours. La Russie ne contrôle totalement aucune des quatre régions où se déroulent les élections – Donetsk, Louhansk, Zaporizhzhia et Kherson. Avec la Crimée – annexée par Moscou en 2014 – ils représentent près d’un cinquième de l’Ukraine.

Le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko a critiqué ce qu’il a qualifié de « demandes stupides » de la Pologne et des pays baltes visant au départ des combattants de Wagner qui se sont réfugiés dans son pays. a rapporté l’AFP. Les combattants de Wagner ont trouvé refuge en Biélorussie après leur rébellion de courte durée contre les dirigeants militaires de Moscou en juin, suscitant l’inquiétude des pays voisins.

Les troupes ukrainiennes ont remporté de nouveaux « succès » dans le sud et l’est alors qu’elles tentaient de faire avancer leur contre-offensive contre les forces russes. a déclaré la vice-ministre de la Défense Hanna Maliar. Les forces de Kiev progressent lentement contre les champs de mines et les tranchées russes qui ont bloqué une poussée ukrainienne dans le sud visant à atteindre la mer d’Azov et divisé les forces russes, a rapporté l’Associated Press.